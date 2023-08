TOP 5 produktů od JBL, které vám zpříjemní léto 

Léto je v plném proudu a aktuálně tu máme další vlnu veder, která ještě láka navštívit koupaliště a užívat si vodních radovánek. Možná vás ale pořád čeká vytoužená dovolená. V obou případech jistě využijete produkty společnosti JBL, které vám vaše chvíle zpříjemní oblíbenou hudbou. Nyní navíc v rámci akce Pink Week s 20% slevou. Při nákupu vybraných produktů stačí použít slevový kód PINK20. Akce probíhá do 20.8.

JBL Charge 5

Vezměte si party s sebou, ať je jakékoli počasí. Reproduktor JBL Charge 5 přináší odvážný zvuk JBL Original Pro Sound pomocí vylepšeného měniče s dlouhou výchylkou, samostatného výškového reproduktoru a dvou výkonných pasivních basových zářičů JBL. S až 20hodinovou výdrží baterie a praktickou powerbankou budete mít svá zařízení vždy připravená, aby party mohla pokračovat celou noc.

Déšť? Vylité pití? Písek na pláži? Charge 5 je vybavený odolností proti vodě i prachu třídy IP67, takže zvládne všechno, co se mu postaví do cesty. Díky funkci PartyBoost propojte více reproduktorů kompatibilních s PartyBoost a získejte tak zvuk, který bude dost silný i na tu největší party. V úplně nových barevných provedeních inspirovaných aktuálními trendy vypadá tak dobře, jako zní.

JBL Charge 5 koupíte zde

JBL Flip 6

Odvážný nový JBL Flip 6 přináší zvuk JBL Original Pro Sound, který je výjimečně čistý díky dvoupásmovému systému reproduktorů: optimalizovaný oválný reproduktor doplňuje samostatný výškový reproduktor a dva pulzující pasivní basové zářiče. Přestože zní mohutně, je překvapivě lehký a přenosný, abyste mohli mít hudbu po ruce kdekoli a v jakémkoli počasí, díky odolnosti vůči vodě i prachu.

Fotogalerie #2 JBL Flip 6 5 JBL Flip 6 4 JBL Flip 6 2 JBL Flip 6 1 jbl flip 5 6 JBL Flip 6 1 JBL Flip 6 2 JBL Flip 6 5 JBL Flip 6 1 Vstoupit do galerie

S 12hodinovou výdrží baterie bude party pokračovat až do západu slunce – nebo do východu – ať vás hudba zavede kamkoli. Díky funkci PartyBoost zažijete ještě více zábavy, když propojíte více kompatibilních reproduktorů. Stačí si vybrat z několika cool barevných variací, které Flip 6 nabízí. Je i odolný vůči vodě i prachu, abyste ho mohli mít vždy s sebou.

JBL Flip 6 koupíte zde

JBL Reflect Flow Pro

Chodíte rádi běhat, sportovat v přírodě, nebo jen máte v oblibě aktivnější procházky? V takovém případě by vám rozhodně neměly chybět kvalitní bezdrátová sluchátka. Skvěle překvapit dokáže model JBL Reflect Flow PRO. Jedná se totiž o voděodolná True Wireless sportovní sluchátka, která si zakládají na perfektním zvuku JBL Signature Sound v kombinaci s funkcí pro aktivní potlačení hluku. Konkrétně model využívá 6,8mm dynamické měniče. V některých situacích je ale naopak důležité mít o zvucích z okolí přehled. Proto se nabízí chytrá funkce Smart Ambient, která dokáže přimíchat okolní zvuky do sluchátek.

Fotogalerie #3 JBL REFLECT FLOW PRO 6 JBL Reflect Flow PRO 1 JBL Reflect Flow PRO 3 JBL Reflect Flow PRO 2 JBL REFLECT FLOW PRO 1 JBL REFLECT FLOW PRO 2 JBL REFLECT FLOW PRO 3 JBL REFLECT FLOW PRO 4 JBL Reflect Flow PRO Vstoupit do galerie

Nesmírně důležitou roli hrají i takzvané stabilizátory POWERFINS, díky kterým máte jistotu, že vám sluchátka budou za každé situace spolehlivě držet v uších. Když k tomu ještě přidáme výdrž baterie dosahující až 30 hodin, trojici kvalitních mikrofonů na každém sluchátku a možnost dotykového ovládání, získáme prvotřídní sluchátka, která jsou jako dělaná pro milovníky sportu. Co se pak týče zmiňované odolnosti vůči vodě, v tomto ohledu model splňuje certifikaci IP68. JBL Reflect Flow PRO jsou navíc k dostání v bílém, černém a růžovém provedení.

JBL Reflect Flow Pro koupíte zde

JBL Live PRO 2 TWS

Bezkonkurenční výdrž 40 hodin (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro) je přesně tím, čím si vás tato sluchátka získají. Skvělou vychytávkou je také podpora rychlonabíjení, s jehož pomocí lze sluchátka během pouhých 15 minut nabít natolik, že vám vydrží hrát další 4 hodiny. Důležitou roli hraje i speciální tvar pro odhlučnění okolí a zajištění ještě lepšího zvukového zážitku, který plyne z 11mm dynamických měničů. Dokonale čisté hovory bez šumu větru pak zajistí 6 mikrofonů.

Fotogalerie #4 JBL Live PRO+ TWS 2 JBL Live PRO+ TWS 3 JBL Live PRO+ TWS 1 1520_794_JBL Live 300TWS JBL Live PRO2 TWS 2 JBL Live PRO2 TWS 3 JBL Live PRO2 TWS 4 JBL Live PRO2 TWS 5 JBL Live PRO2 TWS 1 Vstoupit do galerie

Ať se pak chystáte do posilovny nebo vás zastihl déšť, můžete být v klidu. Sluchátka JBL Live Pro 2 mají certifikaci IPX5, což znamená, že jsou voděodolná. Speciální aplikace vám umožňuje vybrat si z několika poslechových režimů, ovládat nastavení potlačení hluku a funkci Smart Ambient, přizpůsobit si ovládací prvky a získat tu nejvyšší úroveň pohodlí a kvality zvuku, takže si vždy užijete poslech po svém. Zároveň si zde můžete nastavit EQ přesně podle sebe nebo využít hlasové pokyny ve vašem jazyce pro jednodušší použití funkcí sluchátek.

JBL Live PRO 2 TWS koupíte zde

JBL GO 3

Reproduktor JBL Go 3 Eco je skvělým parťákem na cesty, jelikož jej hravě schováte například do kapsy. Jedná se tedy o zcela nový, ultra-přenosný reproduktor v nabídce JBL Eco-Edition produktů. Do akce je připraven doslova za každé situace. Stačí jej zapnout a můžete se pustit do poslechu vaší oblíbené muziky.

Tento kompaktní reproduktor konkrétně nabízí až 5hodinovou výdrž baterie na jedno nabití a kvalitní zvuk JBL Pro Sound s výraznými basy. S sebou si jej můžete vzít doslova kamkoliv. Ať už se chystáte do parku či na pláž, rozhodně oceníte odolnost vůči prachu a vodě dle krytí IP67. JBL Go 3 Eco se dokáže postarat o nálož kvalitní muziky ať už jste kdekoliv.

JBL GO 3 koupíte zde