Podívejte se jak malý bude rozdíl mezi USB-C a Lighning portem u iPhone 15 Pro

Vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi USB-C a Lightning portem, co se jeho velikosti týče, může každý kdo má doma tyto dva porty. Ovšem vyzkoušet to na iPhone 15 Pro, můžete jen v případě, že máte stejně jako Özgür Bilge jeho maketu. Tedy abychom byli přesní, spíše než o maketu se jedná o výlisek, který se používá například pro výrobu obalů a dalšího příslušenství. Právě takový totiž tento uživatel sociální sítě X vytvořil a ukázal, nám jak bude iPhone 15 Pro vypadat a jak minimální rozdíl je co velikosti týká mezi Lightning portem a USB-C portem, kterým bude očekávaná novinka disponovat.

