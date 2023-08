Zjistěte, zda nemáte v některé ze světových galerií umění svého namalovaného dvojníka

Kdo by nemiloval výtvarné umění? Světové galerie a muzea nabízí obsáhlé sbírky dechberoucích uměleckých děl od světoznámých výtvarníků. Zatímco někteří se zaměřovali na abstrakci, zátiší nebo třeba krajinky, jiní tvořili úchvatné portréty. Zamysleli jste se někdy nad tím, zda se náhodou nepodobáte Moně Lise nebo třeba mladému Picassovi z některého z jeho autoportrétů? Víme o aplikaci, která vám pomůže odhalit vašeho dvojníka na slavných obrazech.

Z dílny společnosti Google vzešla celá řada aplikací. Některé, jako je třeba Chrome nebo Google Keep, ani není třeba představovat. O existenci aplikace Google Arts & Culture možná někteří uživatelé nevědí. Je to právě tato aplikace, která nabízí kromě jiného také zábavnou funkci s názvem Art Selfie. V rámci této funkce můžete vyfotit buďto sebe, nebo kohokoliv jiného, a během chvilky se dozvíte, jak velká je vaše podobnost se slavnými malbami a dalšími výtvarnými díly. Pojďme si tedy popsat, jak na to.

Fotogalerie Google Arts and Culture Art Selfie 1 Google Arts and Culture Art Selfie 2 Google Arts and Culture Art Selfie 3 Google Arts and Culture Art Selfie 4 Google Arts and Culture Art Selfie 5 Vstoupit do galerie

Nejprve si samozřejmě z App Storu musíte stáhnout aplikaci Google Arts & Culture. Nebojte, je zcela bezplatná. Na hlavní obrazovce aplikace se postupně posouvejte, dokud nenarazíte na dlaždici s názvem Art Selfie. Zobrazí se vám rozhraní pro pořízení selfie. Stačí správně nasměrovat fotoaparát iPhonu, vyfotit se, a aplikace vám obratem sdělí, kterému výtvarnému dílu se podobáte. Pokud vás pořizování selfíček nebaví a chcete funkci vyzkoušet na svém čtyřnohém mazlíčkovi, stačí napravo od tlačítka Art Selfie klepnout pro změnu na Pet Selfie, použít fotoaparát nebo nahrát snímek z fotogalerie vašeho iPhonu, a aplikace se již sama postará o zbytek. Z vytvořených snímků si navíc můžete nechat vygenerovat prezentaci.

Aplikaci Google Arts & Culture stáhnete bezplatně zde.