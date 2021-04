5 tipů a triků pro Google Chrome na iPhonu, které by měl znát každý jeho uživatel

Je to jednoduché. Pokud nepoužíváte počítače Mac, nepoužíváte ani Safari. Apple jej sice na Windows poskytoval, poslední verzí ale bylo Safari 5.1.7, které je už od roku 2018 zastaralé. Můžete tedy používat Edge, Firefox, Operu nebo právě i prohlížeč Google. V takovém případě se vám může vyplatit těchto 5 tipů a triků pro Google Chrome na iPhonu.

Přihlášení a synchronizace

Chrome umí synchronizovat data mezi vaším počítačem a mobilním telefonem potažmo tabletem. Je pak jedno, jaká je kombinace operačních systému. Výhoda je ale obrovská. Nejen že se rychle přesměrujete na své záložky, ale v iPhonu si můžete dočíst i článek, který máte aktuálně otevřený na počítači.

Po spuštění aplikace klepněte na ikonu v pravém horním rohu a úplně nahoře se přihlaste stejným jménem a heslem, které používáte na jiném zařízení. Níže si pak můžete chování prohlížeče blíže definovat.

Záložky, seznam četby, nedávno použité karty a historie

Po synchronizaci obsahu máte ke svým dřívějším datům přístup hned z úvodní obrazovky vyhledávání. Kdekoli v prostředí vám ale stačí i stisknout ikonu tří teček v pravém dolním rohu, kdy se vám následně rozjedou další nabídky. Zde se tak také dostanete k záložkám, seznamu četby, nedávno použitým kartám a historii procházení. Právě nedávno použité karty jsou pak ty, kterém máte otevřené na jiném zařízení.

Naskenovat QR kód a hlasové vyhledávání

Operační systém iOS QR kódy skenovat umí, musíte k tomu ale využít aplikace Fotoaparát. Ta po detekci QR kódu ukáže možnost nechat se na jeho odkaz přesměrovat. Je to ale zbytečně zdlouhavé a krkolomné. V Google Chromu můžete přes dlouhé podržení ikony plus kód ihned skenovat a nemusíte přitom spouštět jinou aplikaci. Vyjma možnosti tohoto vyhledávání zde najdete i tu zadat hledaný výraz hlasem (s podporou českého jazyka). A to je samozřejmě ideální, pokud máte plné ruce, anebo se vám jen nechce vypisovat nějaký text.

Seznam.cz

Jestliže dáváte přednost českému vyhledávači Seznam.cz před tím Googlu, můžete si jej nastavit. Jděte k tomu do ikony tří teček, kde zvolte Nastavení. Zde vyberte Vyhledávač a klepněte na Seznam. Můžete ale zvolit i Bing, Yahoo! nebo DuckDuckGo.

Chrome jako výchozí prohlížeč

Pokud jste tedy usoudili, že je pro vás Chrome ideálním webovým prohlížečem na platformě iOS, můžete si jej nastavit jako výchozí prohlížeč. Pokud tedy má vaše zařízení iOS 14 nebo novější. Jděte k tomu do Nastavení, kde úplně dole mezi nainstalovanými aplikacemi Chrome vyhledejte. Zde už jen vyberte nabídku Výchozí prohlížeč a změňte Safari na Chrome.

