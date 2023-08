Soud: Apple pustit Fortnite zpět do App Store nemusí

Ačkoli se spor mezi Applem a Epic Games táhne již pěkně dlouhou dobu, na výsledek se stále čeká. Pro ty z vás, kteří si počátek soudního tření již nepamatují, tak šlo zkrátka a dobře zjednodušeně o to, že Epic Games chtěl zavést do své hry Fortnite platební systém, který by obešel platební bránu Applu, díky které Apple bere na každé transakci 30 %. Jakmile tak Epic Games učinil, Apple vymazal Fortnite z App Store, což Epic zažaloval.

I když soud většinu tvrzení Epic Games neuznal, v podstatě přikázal Applu, že tyto platby mimo svou platební bránu musí umožnit. Apple se odvolal a Epic následně požádal Nejvyšší soud, aby rozhodnutí již vešlo v účinnost, protože měl za to, že Apple se snaží pouze obstruovat. Nejvyšší soud ale nic takového nepovolil. Tento soud bude případ řešit, pokud jej neodmítne jakožto nedůvodné podání ze strany Applu. Pak-li že se tak nestane, není zřejmé, kdy se případ začne projednávat. Zároveň je třeba vzít v potaz, že rozhodnutí nepadne ihned. Již nyní se ale ví, že bez ohledu na výsledek nebude Apple povinen zařadit Fortnite zpět do App Store. Sága ohledně sporu mezi Applem a Epic Games tak bude ještě chvíli pokračovat. O závěrech vás budeme informovat.