Jak využít Kalkulačku na iPhonu na maximum

Okamžité smazání čísla

Z našich článků si určitě pamatujete, že k rychlému smazání naposledy napsané číslice můžete v nativní Kalkulačce provést gesto potažením prstem směrem doleva nebo doprava. Co ale dělat, když chcete smazat celý naposledy zadaný vstup? Stačí klepnout na klávesu C – smaže se pouze poslední vstup, nikoliv celý výpočet. Poté, co smažete poslední vstup, se vám nicméně zobrazí klávesa AC – po klepnutí na ni již skutečně smažete celý výpočet.