Apple Vision Pro dokáží „rozjet“ i Windows! Podívejte se sami

Bootování z Windows není pro majitele Maců žádnou novinkou, a spousta lidí tuto možnost využívá z nejrůznějších důvodů. Zpráva o tom, že jablečný AR headset bude umět rozběhnout Windows, už ale je přinejmenším překvapivá. Navíc by se konkrétně mělo jednat o Windows XP.

Headset Apple Vision Pro byl představen v červnu na konferenci WWDC 2023 a do prodeje se dostane až v roce 2024. Mezitím však společnost Apple vydala visionOS SDK, aby vývojáři mohli vytvářet a testovat aplikace Apple Vision Pro na Macu ještě před oficiálním uvedením na trh. A někomu se překvapivě podařilo portovat virtuální počítač s Windows XP do systému visionOS. Ve videu sdíleném na sociální síti X ukazují vývojáři stojící za virtualizačním softwarem UTM virtuální počítač se systémem Windows XP, který úspěšně nabootoval do simulátoru operačního systému visionOS.

UTM is now running on Vision Pro (simulator)! Still need to implement input devices but here's a sneak peek. pic.twitter.com/xYnSgTdXpi — UTM (@UTMapp) August 8, 2023

Podle vývojářů se sice podařilo ve visionOS emulovat operační systém Windows XP, ale zatím se jim nepodařilo implementovat podporu vstupů, což znamená, že po spuštění virtuálního počítače stále neexistuje žádný způsob, jak s ním komunikovat. To ovšem vývojáři UTM plánují v budoucnu implementovat. Ačkoli je spuštění systému Windows na systému VisionOS na první pohled působivé, není to zrovna překvapení, že to funguje, protože operační systém Apple Vision Pro je založen na systému iPadOS, který vývojáři UTM již podporují.

Pokud si plánujete pořídit v příštím roce headset Vision Pro, s možností rozběhnutí Windows ale spíše jako běžný uživatel nepočítejte – App Store pro Vision s největší pravděpodobností nebude obsahovat virtualizační software. Existují nicméně alternativní metody, jak UTM dostat do zařízení – například prostřednictvím TestFlight.