Šéf Applu: Vision Pro je úžasný, používám ho každý den!

Pozitivní vztah Tima Cooka k Vision Pro není žádným tajemstvím. Na dotaz ohledně náhlavní soupravy v rámci konferenčního hovoru nad výsledky společnosti za 3. čtvrtletí, zveřejněného prostřednictvím Seeking Alpha, Cook prozradil, že on osobně prostorový počítač používá „denně“. Naopak téma očekávaných příjmů nekomentoval.

„Kolem Vision Pro panuje obrovské vzrušení. Interně jsme nadšeni. Nyní zařízení dodáváme vývojářské komunitě, aby mohla začít pracovat na svých aplikacích. Těšíme se, že je začneme dodávat začátkem příštího roku. A tak z toho nemůžeme mít větší radost. Produkt používám denně,“ vyjádřil se Cook.

V průběhu hovoru došlo také na otázky týkající se například cyklu výměny iPhonu. Tedy zda je podobný, delší nebo kratší než v předchozích letech? Skutečnost, že spotřebitelé nyní sahají v upgradu svého smartphonu zhruba po uplynutí 3 až 4 let, narozdíl od dřívějšího stavu, kdy tak činili po 1 až 2 letech, po odpovědi volá. Cookova vyhýbavě diplomatická reakce naznačuje, že se trend prodlužování cyklů spíš nadále prodlužuje, pakliže by totiž měl dobré zprávy, není důvod, proč by se jimi nepochlubil. Na otázku odpověděl: „Pokud jde o cyklus upgradu a podobně, je velmi obtížné odhadnout v reálném čase, co se s cyklem děje.“

Na adresu Vision Pro však generální ředitel Applu nešetřil chválou, z níž plynou i velká očekávání. „Apple Vision Pro je zázrakem inženýrství, postaveným na desetiletích inovací, které jsou možné pouze u společnosti Apple. Je to nejpokročilejší osobní elektronické zařízení, jaké kdy bylo vytvořeno a my jsme byli nadšeni reakcí tisku, analytiků, vývojářů a tvůrců obsahu, kteří měli možnost jej vyzkoušet. Nemůžeme se dočkat, až jej dostaneme do rukou zákazníků začátkem příštího roku.“