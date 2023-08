Základní konfigurace čipů M3 (Pro/Max) pro chystané Macy už nejsou tajemstvím

Letošní podzim by měl přinést kromě iPhonů či Apple Watch i odhalení další generace čipu Apple Silicon pro Macy a iPady. Jednat se bude konkrétně už o 3. verzi s tím, že stejně jako v předešlých letech dorazí nejprve základní M3 a až poté M3 Pro a M3 Max možná následovaný M3 Ultra. A díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu známe u prvních třech jmenovaných čipů jejich základní specifikace, tedy alespoň co se týče počtu jader.

Takto budou vypadat čipy M3, M3 Pro a M3 Max v základních verzích:

M3 – 8 jader CPU, 10 jader GPU (M2 nyní 8 jader CPU a 8 jader GPU

8 jader CPU, 10 jader GPU (M2 nyní 8 jader CPU a 8 jader GPU M3 Pro – 12 jader CPU, 18 jader GPU (M2 Pro nyní 10 jader CPU a 16 jader GPU)

12 jader CPU, 18 jader GPU (M2 Pro nyní 10 jader CPU a 16 jader GPU) M3 Max – 16 jader CPU, 40 jader GPU (M3 Max nyní 12 jader CPU a 30 jader GPU)

Zdá se vám nárůst jader zejména u základního M3 minimální? Vadit to nemusí. Všechny čipy M3 mají být totiž vyráběny 3nm výrobním procesem, který jim zaručí vyšší výkon oproti předešlé generaci v kombinaci s nižší energetickou náročností. I se stejným počtem CPU jader by tedy měl být M3 o poznání výkonnější, přičemž díky nižší spotřebě by měly MacBooky, které jím budou osazené, nabídnout lepší výdrž na baterii, což rozhodně potěší. Co se pak týče M3 Pro a M3 Max, zde bude pravděpodobně nižší energetická spotřeba vykryta vyšším počtem jader, takže zde velký výdržový skok očekávat nelze. Nějakou hodinu k dobru však Macy pravděpodobně dostanou. Bohužel, zrovna modely s M3 Pro a M3 Max jsou však plánovány až na příští rok.