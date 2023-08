Apple nechtěně prozradil, jaké procesory použije u iPhonů 15 a 15 Pro

Očekávání se i letos naplní. Tak přesně takto by se daly v rychlosti shrnout procesory, které Apple použije u svých chystaných iPhonů 15 a 15 Pro. V nedávno vydané betě tvOS 17 se totiž objevily v kódu zmínky o chystaných iPhonech a jelikož se o nich „mluví“ v kódových označeních, ze kterých lze vyvodit procesory, s trochou nadsázky se dá říci, že tuto věc Apple dokázal s patřičným předstihem světu odhalit.

V kódu bety lze konkrétně nalézt odkazy na iPhone15,2, 15,3, 16,1 a 16,2, přičemž právě tato čísla odhalují použití procesorů. V předešlých letech totiž platilo, že čísla před čárkou plus jedno určovala typ procesoru, přičemž tato rovnice bude určitě platit i letos. Znamená to tedy, že i tentokrát se základní iPhony dočkají „jen“ rok starých čipů A16 Bionic (byť ve verzi, kterou loni disponovaly iPhony Pro) a řada 15 Pro pak dostane do vínku zbrusu nový čipset A17 Bionic. Jedním dechem je na toto konto třeba dodat, že zatímco loni byly výkonnostní rozdíly mezi iPhony 14 a 14 Pro relativně zanedbatelné, letošek by měl být v tomto směru jiný, jelikož proti sobě budou stát 3nm a 5nm procesory s různým taktem i energetickou náročností. Pokud tedy loni šlo říci, že z hlediska výkonu je skoro jedno, jaký iPhone člověk zvolí, letošek bude v tomto směru jasný – pro maximální výkon rozhodně řadu Pro.