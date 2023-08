Na podzim možná dorazí více než 4 nové iPhony! Naznačil to nechtěně sám Apple

Není pochyb o tom, že letošní podzim přinese představení nové generace iPhonů ve formě modelů 15 (Plus) a 15 Pro (Max). Včera vydané 5. bety v červnu představených OS Applu však naznačují, že se možná dočkáme odhalení i dalších dvou iPhonů. Je nicméně velkou otázkou, o jaké by se mohlo jednat.

V 5. betě tvOS 17 našli vývojáři dvojici doposud nikdy nepoužitých identifikátorů pro iPhony, konkrétně iPhone14,1 a iPhone14,9. Číslo 14 pak značí to, že budou tyto modely svázány s čipem A15 Bionic, jelikož i ostatní tímto stylem označené iPhony vydané v minulosti byly tímto čipem poháněny. Háček je však v tom, že letošní iPhony dostanou čipy A16 Bionic a A17 Bionic. S ohledem na tuto skutečnost se proto jeví jako pravděpodobná jen jedna varianta a to sice možná aktualizace iPhonu SE 3 o USB-C port, který by u něj nahradil Lightning, spolu s aktualizací některého ze starších iPhonů 13 pravděpodobně taktéž o USB-C. Vyloučit ale samozřejmě nelze ani vydání iPhonu SE Plus, o kterém se v minulosti taktéž intenzivně hovořilo a který by určitě výkonnější čipset než A15 s ohledem na jeho menšího bratříčka nedostal.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c Vstoupit do galerie

Jelikož nyní slyšíme o nových označeních poprvé, nelze v tuto chvíli samozřejmě říci, jaká teorie je ta nejpravděpodobnější. Vyloučit ostatně nemůžeme ani to, že se v září žádných dalších iPhonů nedočkáme, byť by to bylo vzhledem k tomu, že Apple s jejich identifikátory pracuje v betě dosud veřejně nevydaných systémů, dost překvapivé. Zdá se tedy, že září nakonec bude opravdu velmi zajímavé a my se máme na co těšit.