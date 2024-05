Siri se dočká v iOS 18 obřího vylepšení! Co nově zvládne?

Po příchodu iOS 18 už nebude umělá asistentka Siri k smíchu. Vyplývá to alespoň z informací zdrojů portálu The New York Times, které mají pocházet přímo z řad Applu. Siri se má dle nich naučit nepřeberné množství novinek a celkově se stát daleko využitelnější než je tomu nyní.

Vedení Applu v čele s Craigem Federighim či Johnem Giannendreou si měli extrémní omezenost Siri uvědomit naplno poté, co si intenzivně vyzkoušeli schopnosti ChatGPT. Ty jim měly vyrazit dech a zároveň jim pomoci si uvědomit, že je současná verze Siri vlastně jen velmi jednoduchým jednorázovým systémem otázek a odpovědí, který není leckdy vůbec schopen pochopit záměr uživatele. Nová verze Siri, která má dorazit v iOS 18, je proto založena stejně jako ChatGPT na generativní umělé inteligenci , která má nabídnout daleko širší spektrum využití oproti nynější verzi.

Siri 2.0, jak lze chystanou vylepšenou Siri označit, má zvládat daleko lépe podstatně komplexnější úkony než je tomu nyní. Problém pro ní nebude například nastavování složitěji zadaných časovačů, vytváření komplexnějších připomínek a tak podobně. Celkově by pak měla chápat daleko lépe kontext zadávaných úkonů, lépe s uživatelem konverzovat a na jeho dotazy poskytovat lepší odpovědi jak z hlediska přesnosti, tak i právě kontextu, ve kterém se uživatel zeptá. Zároveň bude přes Siri probíhat sumarizace příchozích textových zpráv a upozornění a tak podobně.

Velkým pozitivem AI Applu a Siri bude dle zdrojů The New York Times to, že bude oproti konkurenci daleko soukromější, jelikož má z velké části běžet přímo na zařízení a nikoliv mimo něj na cloudech. Právě na maximální míru soukromí má Apple po představení této novinky i lákat, avšak zdroje výše zmíněného portálu jedním dechem dodávají, že snaha Applu maximalizovat soukromí může být do jisté míry i negativem kvůli tomu, že aby AI na zařízení běželo, dost možná bude třeba jeho vysoký výkon. Kvůli tomu tak může být AI určitým způsobem omezena jen na novější zařízení s výkonnějšími čipy a vyšší RAM pamětí. Pokud ale budou AI funkce stát skutečně za to, dost možná mohou mnohé majitele starších modelů přimět ke koupi nového.