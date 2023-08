Obří únik nákresu iPhonu 15 Pro kompletně odhalil jeho design, rozměry i některé novinky

Tajemství ohledně chystaných iPhonů 15 Pro (Max) jsou prakticky pryč. Před malou chvílí totiž zveřejnil přesný leaker vystupující pod přezdívkou Majin Bu na svém twitterovém účtu nákres nebo chcete-li schéma iPhonu 15 Pro, které odhaluje design telefonu s řadou novinek, které se pro něj chystají. S trochou nadsázky se tak dá říci, že na zářijovou Keynote se bude stačit podívat jen kvůli ceně telefonu. Uniklé schéma si můžete prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete vidět, nákres potvrzuje celou řadu věcí, o kterých jsme slyšeli nesčetněkrát v předešlých týdnech. Všimnout si na něm lze například mírného zaoblení hran telefonu, díky čemuž by měla novinka lépe padnout do ruk. Všimnout si lze ale třeba i velmi malých rámečků kolem displeje, díky čemuž tak bude novinka působit velmi svěžím dojmem, či změny bočního přepínače pro tichý a hlasitý režim na klasické fyzické tlačítko, které bude fungovat do jisté míry jako akční tlačítko na Apple Watch Ultra. Poměrně zajímavé je pak i to, že podle schématu iPhone 15 Pro mírně „přibere“, jelikož má být tlustý 8,24 milimetru, zatímco nynější tloušťka iPhonu 14 Pro je 7,85 milimetru. Pokud však větší tloušťku využije Apple například k nasazení větší baterie či podobnému upgradu, jablíčkáři se na něj zlobit rozhodně nebudou. Potvrzeno je rovněž zachování Dynamic Islandu ve stejné verzi jako nyní či ponechání výrazně vystouplých zadních fotoaparátů. Jako větší se jeví ale třeba i zdířka na spodku telefonu, což lze přisuzovat prostorově náročnějšímu USB-C, které nahradí Lightning.