Apple to myslí s AI vážně! Chystá se rozjet její velké testování

Umělá inteligence se v poslední době doslova dere na výsluní a jak se zdá, rozhodně se z něj nehodlá poroučet zpět. Nástrojů a technologií, které AI využívají, totiž raketově přibývá a díky neustálým objevům nových a nových využití tomu tak bude zcela určitě i nadále. A přestože se zdá, že Apple v tomto směru oproti konkurenci poměrně výrazně tápe, i on si je potenciálu AI velmi dobře vědom. Vyplývá to ostatně jednak z integrace celé řady AI prvků do jeho softwarů a hardwarů, jednak z nedávného prohlášení šéfa Applu ohledně dlouhodobého průzkumu generativní AI a jednak z čerstvě uniklých informací o blížícím se velkém testování AI technologií Applu.

Asijský portál Economic Daily News, který se v minulosti již několikrát ukázal jako velmi dobře informovaný, přišel před pár hodinami s informacemi o tom, že si Apple začal objednávat u Foxconnu spoustu serverů pro tvorbu datových center, které mají být využity právě na testování AI softwarů. Současná serverová infrastruktura totiž Applu již přestala stačit a on jí potřebuje urychleně rozšířit, kvůli čemuž se rozhodl oslovit právě jednoho ze svých nejspolehlivějších dodavatelů ve formě Foxconnu. Kde chce datové centrum pro testy AI vybudovat a co přesně má v plánu testovat sice není jasné, nicméně už jen to, že se evidentně rozhodl testování posunout velikostně na další úroveň svědčí o tom, že má do budoucna s umělou inteligencí nemalé plány. Nezbývá tedy než doufat, že výsledky, které tyto testy přinesou, budou dobré a my se prvních větších AI nástrojů dočkáme co nevidět.