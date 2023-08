Nemáte kradený iPhone? Ověřte to v této aplikaci a získejte odměnu 100 000 Kč!

V souvislosti s Apple produkty se v České republice v posledních týdnech a měsících velmi intenzivně hovoří mimo jiné o velkém podvodu, jehož obětí se zřejmě stal i velký tuzemský eshop Mamut.cz. Ten měl přes firmy svého obchodního partnera pronajímat Apple produkty koncovým zákazníkům, což se mu však na přelomu letoška a loňska stalo osudným, jelikož tyto produkty zničehonic zmizel, kvůli čemuž se eshop dostal do insolvence. Dluží totiž kolem 5 miliard korun, což je vzhledem k tomu, že se tak stalo dle všeho zčistajasna skoro až neuvěřitelné. K celé záležitosti se však staví čelem a snaží se zjistit, co přesně se stalo. A v tom mu můžete nyní pomoci i vy.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 Vstoupit do galerie

Společnost Plus4U, který eshop mamut.cz provozovala a která nyní intenzivně spolupracuje s policií na objasnění celé události, je přesvědčena o tom, že Apple produkty, které se zčistajasna ztratily, se mohly vrátit nenápadně zpět na pulty tuzemských obchodů. Aby tuto teorii potvrdili, vytvořili online aplikaci, která má pomoci odhalit návrat zpronevěřených telefonů zpět do Česka na pulty obchodů. A aby se do pátrání zapojilo co nejvíce lidí, nabízí Plus4U odměnu 100 000 Kč každému, kdo do online aplikace vyplní imei a sériové číslo svého iPhonu a ten se následně ukáže jako zpronevěřený podle databáze, kterou má provozovatel Mamuta k dispozici. V „banku“ je nyní 1 500 000 Kč pro prvních 15 lidí, kteří takto pomohou odhalit návrat odcizených telefonů zpět do ČR. Plus4U nicméně slibuje, že pokud bude zájem velký, nemá problém „bank“ navýšit a odměnit tedy vícero lidí.

Fotogalerie #2 iPhone 14 Plus LsA 5 iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 10 iPhone 14 Plus LsA 11 iPhone 14 Plus LsA 13 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 14 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 18 Vstoupit do galerie

Pokud chcete zkusit své štěstí, otevřete si tuto online aplikaci a vyplňte do ní IMEI, IMEI2 a sériové číslo – vše najdete v Nastavení – Obecné – Informace. Hledání ukradených Apple produktů v rámci akce Lovci jablek poběží do 30. září s tím, že se do něj může zapojit kdokoliv, kdo si zakoupil iPhone mezi lety 2018 až 2023. Rozhodně tedy doporučujeme vyzkoušet své štěstí, jelikož 100 000 Kč takřka zadarmo, byť samozřejmě s trochou štěstí, rozhodně potěší.

Ověřte si, zda nemáte kradený iPhone zde