iPhony Pro už nebudou k smíchu. Apple u nich letos konečně odstraní jeden terčů posměchu

Zatímco některé neduhy Apple u svých iPhonů v průběhu let dokázal odstranit, jiné se s nimi táhnou doposud. Skvělým příkladem může být třeba 128GB základní úložiště, které je minimálně u řady Pro s vysokou cenovkou opravdu prazvláštní – tedy minimálně při srovnání s konkurencí, která nabízí úložiště minimálně dvojnásobné. Zdá se však, že i tuto kritiku si vzal Apple konečně k srdci a u řady 15 Pro začne jednat.

Několik na sobě nezávislých zdrojů v posledních hodinách přišlo s tím, že iPhony 15 Pro (Max) dorazí v základu se 256GB úložištěm, o čemu se v předešlých týdnech již několikrát spekulovalo. Základní modely mají nicméně i nadále začínat na 128GB, jak je tomu nyní. Co přesně vede Apple ke zdvojnásobení úložiště u iPhonů řady Pro sice můžeme jen hádat, nicméně jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví vyšší náročnost videí a fotek právě na úložiště, kvůli čemuž zřejmě kalifornský gigant nemá ve výsledku na výběr. V opačném případě by totiž ve výsledku mohly být základní iPhony jen částečně využitelné (z hlediska záznamu fotek a videí), což samozřejmě nechce, respektive by to nebylo vůbec dobrá cesta.

Navýšení základního úložiště ze 128 na 256GB by mohlo sloužit do jisté míry i jakožto ospravedlnění zvýšení cen, o kterém se v souvislosti s iPhony v posledních týdnech poměrně intenzivně hovoří. S ohledem na nynější informace o navýšení úložiště je totiž docela dobře možné, že ke zdražení jako takovému vlastně tak úplně nedojde, ale základním iPhonem se stane 256GB model s cenovkou, za kterou se prodává už nyní. Namísto 33490 tisíc korun za 6,1“ model by tedy začínal na 36 990 Kč. V případě řady Max se zase bavíme o začátku na 40 490 Kč namísto 36 990 Kč, avšak samozřejmě taktéž s dvojnásobným základním úložištěm.