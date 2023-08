iPhone 15 Pro nabídne až 2TB úložiště!

Pokud vám nestačí nynější maximální úložná kapacita iPhonů ve formě 1TB úložiště, máme pro vás skvělou zprávu. Podle vícera na sobě nezávislých zdrojů to totiž vypadá, že má Apple letos v plánu maximální kapacitu úložiště svých iPhonů zdvojnásobit a nabízet tedy v maximu namísto 1TB hned 2TB.

Takto vypadá maketa iPhone 15 Pro maketa iphone 15 pro 1 iPhone-15-Pro-Dummy maketa iphone 15 pro 6 maketa iphone 15 pro 5 maketa iphone 15 pro 3 maketa iphone 15 pro 2 maketa iphone 15 pro 4 Vstoupit do galerie

O příchodu 2TB iPhonů se hovořilo již v loňském roce s tím, že měl mít Apple dokonce k dispozici několik prototypů, na kterých si měl bezproblémovou funkčnost tohoto úložiště ověřovat. Nakonec však tuto variantu odpískal a iPhony 14 Pro (Max) představil „jen“ s 1TB úložištěm, které doplnily nižší 512, 256 a 128GB varianty. Zdroje však ohledně letošních iPhonů 15 Pro (Max) tvrdí, že kvůli náročnosti videozáznamů a fotek z fotoaparátů iPhonů již nemá Apple na výběr a musí přijít s 2TB úložištěm, které rozváže zejména profesionálním uživatelům ruce v plnohodnotném využívání iPhonu. Ostatně, loňský rok ukázal, že je to potřeba, jelikož například natáčení do ProRes ve 4K při 30fps vyžadovalo iPhone s alespoň 256GB úložištěm. Pokud se tedy i letos kvalita záznamu a fotek zvedne, což je prakticky jisté, reakce Applu ve formě navýšení maximálního úložiště je ve výsledku nevyhnutelná. Je nicméně otázkou, nakolik si 2TB iPhony nacení, jelikož už nynější 1TB varianty jsou vskutku drahé. To se však dřív než v polovině září oficiálně nedozvíme.