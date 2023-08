Na semafory míří nové světlo pro ty, kteří si na přechodu hrají s mobilem

Dnes a denně se venku potkáváme s lidmi hledícími do displejů jejich smartphonů, kteří kolem sebe prakticky nevnímají okolní svět. Právě to je však velmi nebezpečné, jelikož jakmile se člověk zadívá do telefonu a přestane vnímat okolí, není rázem schopen reagovat na okolní rizika, která by jej v „bdělém stavu“ neohrozila. U některých pak pomyslná soustředěnost jen na telefon zašla dokonce tak daleko, že jsou schopni se při sledování displeje ani nerozhlédnout přes silnici a vkročil do vozovky. Aby se tak stávalo co nejméně, začaly úřady ve světě přemýšlet nad tím, jak chodce s telefony „probrat“, přičemž poměrně zajímavý nápad se nyní začal testovat v německém Neuss.

Princip německé myšlenky je naprosto jednoduchý. Na semafory u křižovatek informující chodce o tom, kdy mají jít a kdy čekat, byly zespodu namontovány další světla, která svítí pod sebe a tedy de facto do zorného pole uživatele, který k semaforu přichází s hlavou sklopenou k mobilnímu telefonu. Díky tomu, že stejným směrem nyní uvidí svítit červené světlo, by tak měl s trochou štěstí zpozornět a uvědomit si, že je na přechodu, kde je třeba být bdělý. Háček je sice zatím v tom, že intenzita spodního světla je poměrně nízká, takže je červená záře vidět jen za šera a tmy, nicméně Němci upozorňují na to, že se jedná o zkušební provoz, který jim má poskytnout jednak informace ohledně úspěšnosti nápadu, ale taktéž samozřejmě podněty k jeho zlepšení. Pokud se tedy nakonec ukáže tato novinka jako přínosná, je jasné, že bude přepracována tak, aby byla vidět za každé situace. A co si o podobném vylepšení semaforů myslíte vy?