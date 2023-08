Musk chce pro influencery na X vyjednat u Apple speciální výjimku

Elon Musk včera uvedl, že plánuje jednat s generálním ředitelem společnosti Apple Timem Cookem o nižších poplatcích v App Store pro tvůrce, kteří vydělávají prostřednictvím předplatného na sociální síti Twitter, respektive X.

Ve svém příspěvku o podpoře tvůrců Musk uvedl, že plánuje požádat Apple, aby inkasoval namísto 30 % z celkového poplatku, který autor na Twitteru vydělá, 30 % z poplatku, který si Twitter ponechává. Tím by cupertinský gigant potenciálně získal mnohem nižší podíl z obnosů, které Twitter tvůrcům vyplácí.

Super Important to Support Creators!

If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.

People from every corner of the world post incredible content on 𝕏, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…

— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2023