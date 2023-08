Kuo: Žádná revoluční AI Applu letos ani příští rok nedorazí

Umělá inteligence hýbe v poslední době světem čím dál tím víc. Je proto skoro až zarážející, že takový gigant, jakým je Apple, se v tomto směru zatím nerozhodl příliš zviditelnit žádným svým projektem, zatímco třeba Microsoft či Google své AI produkty ukazuje světu ve velkém. A jak se navíc nyní podle předního analytika Ming-Chi Kua zdá, kalifornský gigant nemá v plánu žádnou AI revoluci představit ani do konce příštího roku.

Kuovy zdroje přišly před pár hodinami konkrétně s tvrzením, že veškeré zprávy ohledně vývoje řady zajímavých AI projektů v čele s technologií generativního textu, kterou má mít Apple v současnosti rozpracovanou a zpřístupňuje ji pro některé své zaměstnance, nejsou z hlediska představení na pořadu dne. Hlavním důvodem pak má být jednoduše to, že se Apple zatím poměrně překvapivě nerozhodl, jakým směrem chce vlastně ve světě AI jít. Kvůli absence jakékoliv hlubší strategie proto nepřipadá v úvahu jakékoliv brzké představení AI projektů, jelikož by se mohlo jednat ve výsledku o slepou uličku, kterou by Apple nakonec vůbec nemusel chtít jít. Zdá se tedy, že ujíždějící AI vlak mu příliš nevadí.