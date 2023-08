Influencer se chtěl vyfotit na Instagram na střeše mrakodrapu, spadl z něj a zemřel

Na sociálních sítích se poměrně často můžete setkat s bizarními fotkami lidí, kteří se nebojí vyfotit na naprosto neuvěřitelných místech. Ať už se jedná o blízkost nebezpečných zvířat, balancování na už na první pohled nestabilních či jinak nebezpečných přírodních úkazech či fotky z mostů, vysokých budov, přehradních hrází a tak podobně bez jakéhokoliv jištění, vždy jde o velký hazard se životem, který ne vždy dopadne dobře. Přesně to je i případ influencera a fotografa Remiho Lucidiho, kterého můžete z Instagramu znát pod přezdívkou Remi Enigma. Ten totiž nedávno zahynul při pádu z 68. patra hongkongského mrakodrapu.

Když se na Remiho Instagram podíváte, je vám okamžitě jasné, že jednou z jeho největších vášní bylo fotit se na místech, na která se běžný smrtelník nedostane a vlastně asi ani příliš nechce. Influencer se zvěčnil například na vysokých komínech, stožárech, střechách nejrůznějších budov, vysokých jeřábech a tak podobně. Z některých fotek je pak doslova jasné, že se nebál pro zajímavou fotku zajít za pomyslnou hranu, jelikož se například vyfotil visící na jedné z konstrukčních trubek stožáru, stojící na střeše jedoucího vlaku a tak podobně. Právě snaha zachytit další ze série takto odvážných fotek jej však nyní stála život. Když se totiž snažil zdolat jeden z hongkongských mrakodrapů pod zástěrkou návštěvy jednoho ze svých přátel, kteří v něm měli bydlet, zřítil ze z výšky zhruba 230 metrů, takže šance na přežití byla prakticky nulová.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ʀᴇᴍɪ ᴇɴɪɢᴍᴀ (@remnigma)



Ačkoliv se celá tragédie stále prošetřuje, jelikož se neví, jak k ní přesně došlo (například zda se Remi zřítil vlastní chybou, či jej třeba při cestě vzhůru nepostihla náhlá zdravotní indispozice), zejména na sociálních sítí událost vyvolává otázky, kam až jsou vlastně lidé schopni zajít pro to, aby zaujali na sociálních sítích. Někteří uživatelé pak dokonce začínají volat po tom, aby byly sociální sítě omezeny určitými mechanismy, které by od podobě šílených skutků odrazovaly – tedy například by fotky neprošly skrze alrogirmy dané sítě a nemohly by být nahrány. Tak či tak, Remimu už život stejně nic nevrátí.