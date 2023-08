AirTag 2 dorazí zřejmě už příští rok a toto nabídne

Je tomu skoro až k nevíře, ale první generace AirTagu byla světa představena již před více než dvěma roky – konkrétně v dubnu 2021. Není se tak čemu divit, že Apple již začal pracovat na jejím nástupci, o kterém nyní přinesl velmi dobře informovaný analytik Ming-Chi Kuo pár poměrně zajímavých informací. Co tedy od AirTagu 2 očekávat a kdy dorazí?

Kuovým zdrojům se podařilo konkrétně zjistit to, že start hromadné výroby AirTagů 2 je naplánován na 4. čtvrtletí příštího roku s tím, že by s nimi Apple rád stihl Vánoce 2024. Pokud se mu to povede, mohl by být AirTag 2 jejich hitem, jak se to ostatně již několikrát povedlo třeba i AirPods nebo iPhonům. S ohledem na start hromadné výroby ve 4. čtvrtletí příštího roku se pak jeví velmi pravděpodobné, že k představení produktu dojde v září spolu s příchodem iPhonů 16 (Pro).

Co se pak týče novinek a vylepšení, které AirTag 2 nabídne, Kuo tvrdí konkrétně to, že jej chce Apple integrovat do ekosystému AR/VR headetu Vision Pro, byť zatím není zcela jasné, k čemu všemu by v něm mohly AirTagy sloužit. Aby však sloužily co nejlépe, je třeba je opatřit aktuálním hardwarem, což se bude ostatně hodit i kvůli letošní generaci iPhonů. Ta má totiž údajně přinést novou generaci ultraširokopásmového čipu U a tak je nasnadě, aby stejným čipem – tedy U2 – disponovaly i nové AirTagy. Pokud vás pak zajímá design, tvarově by se lokalizátor změnit neměl, ale údajně se počítá s přidáním nových barev, což by rozhodně nebylo od věci.