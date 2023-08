Nový iPad mini dorazí zřejmě už na podzim

Léto uteče jako voda a bude zde září, kdy Apple s velkou pravděpodobností představí světu nové produkty. Ačkoli se vám může zdát, že „čtrnáctky“ Apple představil poměrně nedávno, brzy tomu bude rok. Jak se blíží září, roste přirozeně i počet spekulací a všelijakých úniků. Téměř jistě se dá říct, že uvidíme nové iPhony a nové Apple Watch. Ovšem nad iPady visí v tomto období každoročně otazník a jejich čas přichází zpravidla až v listopadu.

Tak či onak, na své by si mohli přijít milovníci menších zařízení, neboť dle leakera ShrimpApplePro pracuje Apple také na sedmé generace iPadu mini. Začátkem tohoto roku uvedl Mark Gurman z Bloombergu, že nový „mini“ není vyloučen. Podle věhlasného analytika Ming-Chi Kua se ovšem nový model nejmenšího iPadu začne vyrábět až v prvním čtvrtletí příštího roku. Těžko se přít, co bychom od nového iPadu mini mohli očekávat. Spekulanti se shodují, že vzhledem k faktu, že současný mini má čip A15 Bionic, měl by nový model dorazit s čipem A16 Bionic nebo A17 Bionic, které budou téměř jistě tepat v iPhonech 15 a 15 Pro. Hovoří se také o možnosti, že by nový nejmenší iPad mohl dostat značné vylepšení fotoaparátu, což by mohlo přinést například funkci Photonic Engine nebo nahrávání ProRes videa. Ve hře je také Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Poslední slovo ale bude mít jako vždy Apple