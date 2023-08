Apple začal lákat na testování betaverzí iOS

Apple začal rozesílat emaily, ve kterých zve veřejnost k testování beta verzí nových operačních systémů, které představil během WWDC 2023. Apple ve svém emailu uvádí, že jako člen Apple Beta Software Programu budete mít možnost zaregistrovat své zařízení pro přístup k beta verzím a vyzkoušet si nejnovější funkce. Taktéž můžete pomocí aplikace Feedback Assistant poskytnout zpětnou vazbu a říct, co se vám v novinkách nelíbí nebo co nefunguje tka jak by mělo. Konkrétně si věřejnost může vyzkoušet následující beta verze operačních systémů:

Apple vydal takzvané Public Beta systémy již 12. 7. 2023 a mailem, který dnes rozeslal chce přimět více uživatelů, aby pomohli s testováním.