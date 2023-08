Stahujte! Apple vydal 2. veřejné bety iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 a macOS Sonoma

Pokud prahnete po vyzkoušení si nedávno představených operačních systémů Applu, ale nechce se vám jít do určitého rizika a stahovat vývojářské bety, máme pro vás super zprávu. Apple totiž dnes v noci uvolnil druhé veřejné bety všech svých nových OS, díky čemuž si je tedy můžete vyzkoušet opět v o něco lepší verzi, ale hlavně relativně bezpečně, jelikož jsou tyto bety zpravidla stabilnější než ty vývojářské. Poměrně překvapivé je nicméně to, že si vybral k vydání jednak pondělí a jednak zhruba 23. hodinu středoevropského času. Přitom vývojářské bety, ale i veřejné verze systémů vychází zpravidla v 19 hodin, nejčastěji pak v úterý.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Jelikož veřejné bety vychází přímo z těch vývojářských, pokud se pro jejich instalaci rozhodnete, ve výsledku se zcela určitě nedočkáte žádného překvapení, o kterém by svět nevěděl již z dřívějška právě díky vývojářským betám. Kromě novinek ale můžete obecně počítat s lepší stabilitou, rychlostí, přidáním dalších českých překladů k novým funkcím a tak podobně. Zkrátka a dobře, jste-li do beta testování nadšenci, neváhejte a stahujte. Betu uvidíte standardně v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, avšak samozřejmě jen v případě, že máte na stejném místě stahování beta verzí povoleno. Pokud se pak chcete do beta programu Applu zapojit, můžete tak samozřejmě učinit i nyní, tedy v jeho průběhu, a to na stejném místě.