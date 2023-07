Remasterovaní Bulánci budou již brzy ke stažení zcela zdarma!

Je tam zima, klouže to, a když střílíte, může na vás spadnout ostrý rampouch. Nebo hrozí, že se pod vámi propadne led a vy zahučíte do ledové vody, která vás v tu chvíli promění na exponát do přírodovědného muzea. Co je to? Pruhovaní již vědí: je to krajina věčného ledu, kde bulánkům hrozí snad vše kromě prochladnutí – mají totiž velice kvalitní péřovou izolaci.