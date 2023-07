Apple veřejně přiznal další nepříjemnou chybu v jeho OS, slíbil opravu i řadu vylepšení

Ani operační systémy od Applu nejsou bohužel zcela bezchybné, přestože jsou obecně považovány za jedny z nejlepších. Před pár hodinami totiž například přiznal Apple zpravodajcům z The Wall Street Journal nepříjemnou chybu napříč svými operačními systémy, které částečně znefunkčňuje rodičovskou kontrolu u Času u obrazovky. A to je poměrně velký malér

Funkce Čas u obrazovky přibyla v minulosti do systémů Applu kvůli snaze o zlepšení duševního zdraví. Uživatelé totiž mají díky ní jednak možnost sledovat, kolik času přesně stráví v jaké aplikaci, popřípadě v jaké kategorií aplikací, ale hlavně si mohou nastavit různé denní limity a tím snížit své využívání dané aplikace, což může být třeba u sociálních sítí skvělým krokem k mírnému odnaučení se jejich využívání. Rodičovská kontrola, která je na Čas u obrazovky napojená, pak umožňuje rodičům v rámci rodinného sdílení sledovat, jak aktivně využívají jejich ratolesti svá zařízení a popřípadě jim na dálku některé aplikace zakázat, nastavit u nich limity a tak podobně. Právě se vzdáleným ovládáním jsou však problémy, které Apple nyní přiznal.

Podle jeho slov je kritika ohledně občasných náhodných resetů limitů nastavenými rodiči či problémy se synchronizací limitů napříč všemi zařízeními ve skupině Rodinného sdílení reálné. Apple si je všech těchto problémů vědom a počítá jednak s opravou, která uvede funkci zpět do plného provozu, ale hlavně přislíbil další vylepšení, díky kterým se funkce stane využitelnější než kdykoliv předtím. Bohužel, o jakém časovém rámci se bavíme je v tuto chvíli zcela neznámé, byť minimálně u opravy chyb se zdá být pravděpodobné, že se o to pokusí v některé z menších aktualizací co nevidět.