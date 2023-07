Apple vám chce pomoci šetřit! Opravy iPhonů 15 (Pro) budou levnější

Nejen pořízení iPhonu je poměrně drahá záležitost. Nemalé peníze si je totiž třeba připravit i v případě jeho poškození, popřípadě mimozáruční poruchy. V loňském roce však započal kalifornský gigant malou revoluci v opravách, jelikož základní iPhony 14 vnitřně výrazně přepracoval, aby byly snáze opravitelné. A nyní na tuto cestu navede i iPhony 15 Pro.

Že Apple počítá s přepracováním vnitřního designu iPhonů 15 Pro (Max) potvrdily před pár hodinami konkrétně zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Ty tvrdí konkrétně to, že vnitřní design řady Pro má být velmi blízký tomu, který začal Apple loni používat u základních iPhonů 14, díky čemuž se tak do jejich útrob půjde snadno dostat přes jejich záda. To mimo jiné znamená i to, že v případě poškození zadního skla vyjde jeho výměna na výrazně nižší částku než tomu je nyní. Jen pro představu, zatímco v servisech Applu v USA vychází výměna zadního skla iPhonů 14 na 169 až 199 dolarů, výměna stejného dílu iPhonů 14 Pro (Max) vychází kvůli podstatně větší komplikovanosti, ale i jinému typu dílu na 499 až 549 dolarů.

Šetřit však nebudeme samozřejmě jen v případě poškozených zad. Jelikož se technici dostanou do telefonů přes záda podstatně rychleji, zkrátí se tudíž i doba potřebná pro opravy a tedy i celková cena za celý úkon. O jak velký pokles ceny se bude jednat je sice v tuto chvíli samozřejmě těžké jakkoliv předpovídat, nicméně každá ušetřená koruna se samozřejmě počítá a celá tato novinka tedy rozhodně potěší.