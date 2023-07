Vybrané čističky vzduchu Philips lze nyní na Alze sehnat s příjemnou slevou

Komerční sdělení: Čistý vzduch je základ každé domácnosti, pracovny či obecně místa, kde trávíte spoustu času, jelikož má blahodárný vliv na vaše zdraví. Jak jej ale docílit dlouhodobě a třeba i na místech, kde to není úplně ideální s větráním a tak podobně například kvůli smogu, dopravě a tak podobně? Zřejmě tím nejlepším řešením jsou čističky vzduchu, které jej dokáži velmi kvalitně vyčistit a zajistit vám, že vám do plic proudí skutečně jen to nejlepší možné. A právě na jedny z nejlepších čističek vzduchu současnosti padly nyní skvělé slevy.

Jedním z nejuznávanějších výrobců čističek vzduchu na světě je společnost Philips, v jejímž portfoliu naleznete jak malé modely pro menší prostory, tak i modely schopné vyčistit vzduchu v poměrně velkých bytech a to v úctyhodné rychlosti. Jejich ceny sice nejsou nejnižší, na Alze však lze nyní vybrané modely sehnat díky limitované akci Alza Dny platící pouze pár dní s 10 % slevou, což je rozhodně příjemné. Jedná se konkrétně o čističky vzduchu Philips Series 2000, jejíž cena padá díky slevovému kódu z 10 490 Kč na 9 441 Kč, a o model Dual Scan Series 4000i, kterou seženete namísto 16 999 Kč za 15 299 Kč. Ale pozor, skladové zásoby nejsou ani zdaleka neomezené a akce navíc končí již za pár dní.

Čističky vzduchu Philips se slevou seženete zde