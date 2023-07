Indičtí manželé prodali novorozence, aby si koupili iPhone!

Pokud jste se stejně jako my občas smáli lidem, kteří jsou ochotni si věci jako je mobilní telefon pořídit na splátky nebo se kvůli nim zadlužit, pak nám po přečtení následujícího článku jistě dáte zapravdu, že jsou na tom ve srovnání s Indickými manželi Jaydev a Sathi Ghoshovimi ještě celkem dobře. Indický pár totiž prodal svého osmiměsíčního syna, aby si za peníze z jeho prodeje mohli koupit iPhone.

O případ se začala místní policie zajímat poté, co na vše upozornili sousedé. Ti už delší dobu neviděli malého kojence, ovšem za to viděli dvojici s novým iPhonem. Policie manžele podrobila výslechu, během kterého se matka ke všemu doznala, zatím co otci se podařilo uprchnout a probíhá po něm pátrání v Západním Bengálsku, odkud pár pochází. Matka uvedla, že chtěli za peníze z prodeje syna nejen koupit telefon, ale zbývající peníze pak využít na výlety po Indii, během kterých by natáčeli videa na svůj Instagramový profil.

Mimo syna se otec pokusil prodat také sedmiletou dceru, není však známé, zda chtěl peníze z jejího prodeje použít na další elektroniku nebo šlo tentokrát o něco jiného. Pokus o prodej dcery totiž ještě před tím, než se podařilo obchod uskutečnit taktéž nahlásili místní obyvatelé, kterým se manželé svěřili. Naštěstí celý příběh „dobře“ dopadl, protože policii se podařilo kojence vypátrat a zachránit jej od ženy, která si jej koupila.