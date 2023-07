Jedna z hlavních novinek iPhonů 14 si připsala další záchranu lidského života

Funkce Detekce autonehody může leckomu zachránit život. Ačkoli doufáte, že podobnou funkci nikdy potřebovat nebudete, můžete být rádi, že ji Váš iPhone umí. Přesně to si může říkat muž vlastnící iPhone 14, který se zřítil se svým vozem z více než 120 metrů do kaňonu v oblasti Mount Wilson nedaleko Los Angeles.

Celkem dvě funkce v onu osudnou chvíli pomohli muži zachránit život. Detekce autonehody a také nouzové volání SOS přes satelit. Jakmile iPhone 14 detekoval těžkou autonehodu, byla automaticky odeslána textová zpráva do nouzového reléového centra prostřednictvím satelitního připojení, protože místo havárie bylo mimo dosah mobilního a Wi-Fi pokrytí. Zpráva obsahovala přesné informace o poloze, díky čemuž se místnímu pátracímu a záchrannému týmu podařilo muže najít a zachránit pomocí vrtulníku. „Muž byl 400 stop hluboko v kaňonu, a to prakticky bez jakékoliv možnosti dostat se ven. Kdo ví, jestli bychom ho tam za jiných okolností našli,“ řekl Steve Goldsworthy, vedoucí záchranných operací v Montrose Search and Rescue. Další člen pátracího týmu dodal, že by muž vykrvácel, kdyby se jim nepodařilo jej nalézt včas. Detekce autonehody byla jedním ze zlepšení iPhonů 14 a nových Apple Watch.