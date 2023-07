4 žhavé JBL audio novinky jsou konečně skladem!

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nových sluchátek, ale nevíte, která pro vás budou ideální? Pokud hledáte model, který vám poskytne velmi dobrá zvuk a přitom vychází na přívětivou cenu, máme pro vás tip na pár kousků, které přesně tyto parametry splňují. Pochází z dílny JBL a v následujících řádcích si je společně představíme.

JBL Tune Buds a Tune Beans

Hledáte designově atraktivní sluchátka z dílny ověřeného výrobce, která vám nabídnou kvalitní zvuk v kombinaci s řadou dalších pozitivních vlastností a to vše za přívětivou cenu? Pak jste je právě našli. JBL totiž přichází na trh s novinkami Tune Buds a Tune Beans, tedy sluchátky klasického „airpodovského“ typu a dále pak typu „fazolí“ s velkým tělem, avšak zato beze „stopky“. Vyjma designu jsou nicméně sluchátka stejná a je tak jen na vás, co v uších lépe sedí vám. A co tedy novinky nabízí?

Vychvalovat u sluchátek JBL jejich zvuk je jako nosit dříví do lesa, protože s jeho kvalitou se už tak nějak počítá. Co si však vypíchnout rozhodně zaslouží, je Bluetooth 5.3 s podporou LE audio, díky čemuž si tak můžete i bezdrátové přehrávání vychutnat ve vysoké kvalitě. Dalším nesporným benefitem sluchátek je aktivní potlačení okolního hluku či funkce Smart Ambient, která inteligentně tlumí či naopak propouští zvuky zvenčí. Pokud potřebujete přes sluchátka vyřizovat telefonní hovory, zcela určitě vás potěší soustava čtyř mikrofonů, které jsou schopné velmi kvalitě zachytit váš hlas. Zapomenout ale nesmíme ani na parádní 48hodinovou výdrž baterie (samozřejmě v kombinaci s nabíjecím pouzdrem), odolnost vůči vodě a prachu či podporu aplikace JBL Headphones, skrze kterou si lze sluchátka přes telefon různě donastavit. Zkrátka a dobře, je o co stát. Cena obou modelů je nastavena na 2490 Kč s tím, že do prodeje zamíří již brzy.

JBL Tune Buds půjde zakoupit zde

JBL Tune Beam půjde zakoupit zde

JBL Tune 670NC

Zde ale výčet novinek rozhodně nekončí. Další novinkou jsou totiž náhlavní sluchátka JBL Tune 670NC v tradičním designu s tělem tvořeným plastem v kombinaci s měkkými náušníky. Mezi hlavní benefity tohoto modelu patří kromě kvalitního zvuku zejména výdrž, která dosahuje až neuvěřitelných 70 hodin, dále pak kvalitní mikrofony pro uskutečňování handsfree hovorů, Bluetooth 5.3 s LE Audio a v neposlední řadě adaptivní potlačení hluku s funkcí Smart Ambient. Nechybí ani podpora aplikace JBL Headphones, skrze kterou si lze u sluchátek přizpůsobit celou řadu věcí přesně dle vašich preferencí. Když k tomu všemu navíc přičteme podporu zvukové technologie JBL Pure Bass, tedy jinými slovy zvuku, který můžete zažít na nejznámějších hudebních akcích po celém světě, dostáváme vskutku zajímavý audio kousek. A co víc, zaujmout dokáže nejen svými technickými specifikacemi, ale taktéž cenovkou. Cena tohoto modelu je 2490 Kč, k dispozici je v černé, modré, fialové a bílé.

Sluchátka můžete zakoupit zde

JBL Tune 770NC

Pokud jste spíš příznivci sluchátek s ještě mohutnějšími náušníky, je pro vás jako stvořený model Tune 770NC. I zde je kromě skvělého zvuku zajištěného zvukovou technologií JBL Pure Bass k dispozici například adaptivní potlačení okolního hluku s funkcí Smart Ambient nebo třeba vícebodové Bluetooth připojení, díky čemuž si tak můžete do sluchátek pouštět zvuk ze dvou zdrojů bez nutnosti přepojování. Ani zde nechybí velmi kvalitní mikrofony pro snímání hlasu či parádní až 70tihodinová výdrž. Možná nejzajímavějším benefitem těchto sluchátek je pak možnost jejich ovládání skrze tlačítka na spodní straně jednoho z náušníků, díky čemuž tak nebudete muset kvůli každé drobnosti sahat pro telefon do kapsy. A protože jsou sluchátka velmi lehká a pohodlná, s trochou nadsázky se dá říci, že jakmile je nasadíte na hlavu, přestanete o nich vědět do jejich vybití. Cena tohoto modelu je 3190 Kč, k dostání jsou v černé, modré, fialové a bílé variantě.

Sluchátka můžete zakoupit zde