Tato stránka vám řekne, jaké turbulence vás čekají během vašeho letu

Pokud chcete procestovat celý svět, bez letadla to zkrátka nejde a i když se mnoho lidí létání bojí, touha po cestování je pro ně silnější než strach. To, že jim budete říkat, že je mnohem větší šance, že se stane nehoda po cestě z domu na letiště, než při samotném letu, je sice pěkné, ale lidi kteří mají skutečný strach z létání to příliš neuklidní. Co by vás nebo vaše blízké však uklidnit mohlo, je stránka, díky které okamžitě zjistíte, zda při vašem letu hrozí turbulence. Na stránku stačí zadat informace o tom odkud, kam a kdy letíte nebo přímo číslo letu a a okamžitě zjistíte, kdy a jaké turbulence hrozí.

Jaké budou turbulence během vašeho letu se dozvíte přímo zde.