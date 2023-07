Recenze Meross Wi-Fi Air Purifier: HomeKit čistička vzduchu, díky které se vám bude (nejen) dýchat lépe

V dnešní recenzi si posvítíme na další produkt pro chytrou domácnost z dílny předního výrobce HomeKit příslušenství, společnosti Meross. Do redakce nám totiž dorazila na vyzkoušení HomeKit čistička vzduchu Meross Wi-Fi Air Purifier a protože mi již nějakou chvíli dělá společnost, přišel čas vám o ní říci více. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do hodnocení funkčnosti čističky, je nezbytné podívat se i na její technické specifikace. Tak tedy, Meross Wi-Fi Air Purifier je třístupňová čistička vzduchu disponující HEPA filtrem s aktivním uhlíkovým filtrem, který je schopen zachytit ze vzduchu zvířecí chlupy, vlasy, pyl, pachy, kouř, těkavé organické látky a další nebezpečné plyny ve vzduchu. Filtr je samozřejmě uživatelsky vyměnitelný s tím, že byste jej měli měnit každých 3 až 6 měsíců podle ukazatele v aplikaci Meross.

Čistička disponuje vnitřním ventilátorem, který může běžet ve čtyřech režimech rychlosti počínaje nejnižším a nejtišším, který je určen pro noční provoz, a konče nejrychlejším, který je zároveň nejhlučnější, avšak zato dokáže pročistit vzduchu nejrychleji. Jen pro zajímavost, čistička dokáže přefiltrovat až 160 m³ vzduchu za jednu hodinu, kvůli čemuž je ideální do místností do zhruba 19 m². To sice není úplně moc, nicméně při rozměrech válcovitého těla 18 x 18 x 39 cm se není ve výsledku ani čemu příliš divit. Pokud vás pak zajímá hmotnost čističky, ta je 2,3 kg. Co se týče hlučnosti, ta se liší podle rychlosti vnitřního ventilátoru s tím, že se pohybuje mezi 24 až 48 dB. I na nejvyšší stupeň otáček je tedy čistička poměrně tichá.

Zaměříme-li se v souvislosti s čističkou na její softwarové vlastnosti, díky WiFi konektivitě je samozřejmostí podpora doprovodné aplikace Meross, ale taktéž podpora hlasových asistentů a smart home standardů Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Asistent a Samsung SmartThings. Komunikace čističky probíhá přes 2,4GHz WIFi, jak je ostatně u chytré elektroniky standardem.

Design a zpracování

Hodnocení designu je samozřejmě vždy ryze subjektivní záležitostí, ale zde si dovolím říci, že vzhled, který Meross zvolil, se snad musí líbit každému. Minimalisticky zpracované válcovité tělo s horním výdechem čistého vzduchu v šedé barvě a nenápadnými diodami spolu s ovládacím tlačítkem totiž vypadá zkrátka skvěle. Upřímně, design je až dle mého až tak zdařilý, že by se jím mohl inspirovat třeba i Philips u svých čističek. Minimálně model Dual Scan Series 4000i, který máme doma v ložnici, tak hezky jako čistička od Merossu nevypadá, přestože stojí téměř 3x více (byť samozřejmě přefiltruje větší množství vzduchu).

Velmi dobře je na tom ale samotné zpracování produktu. Meross totiž zvolil kombinaci kovového bílého těla s bytelným šedým plastem na horní straně, díky čemuž čistička nejenže vypadá, ale i působí opravdu kvalitně. A pokud jí budete mít na nějakém frekventovaném místě či třeba používáte robotický vysavač, nemusíte mít strach z toho, že čističku poškodíte v případě drobné kolize s ní. Čistička je navíc perfektně stabilní, takže u ní nehrozí ani převrácení či cokoliv podobného. Jak z hlediska designu, tak i zpracování tedy si tedy Meross zaslouží palec nahoru.

Fotogalerie meross cisticka 1 meross cisticka 2 meross cisticka 3 meross cisticka 4 meross cisticka 5 meross cisticka 6 meross cisticka 7 meross cisticka 8 Vstoupit do galerie

Testování

Když mi kurýr před časem krabici s čističkou vzduchu přivezl, byl jsem trochu překvapen velikostí přepravního boxu. Ta byla totiž na poměry toho, co měla skrývat, opravdu monstrózní. Počáteční šok však vystřídala spokojenost z produktu o rozměrech, které výrobce na svém webu slibuje. Pokud se tedy pro pořízení rozhodnete, nenechte se velkou krabicí vyplašit.

Po vybalení čističky z krabice, odstranění ochranných prvků a instalaci filtru vás čeká propojení čističky s aplikací Meross a následně i Apple Domácností. Nemusíte se však ničeho bát, jedná se totiž o úkon na pár desítek vteřin, který je navíc natolik pochopitelný díky obrázkové navigaci v aplikaci, že jej zvládne naprosto každý. Jakmile čističku s aplikacemi spojíte, můžete jí ať už přes Meross nebo přes Domácnost jednoduše ovládat, přičemž k dispozici je jak časovač, tak volby rychlosti ventilátoru. Bohužel, čistička nemá senzor znečištění vzduchu, takže není schopná reagovat například na zvýšení určitého prvku kolem ní. Jinými slovy, není schopná sama automaticky přepnout na vyšší otáčky v případě, že „ucítí“ kolem sebe kouř, zaregistruje alergeny či detekuje cokoliv dalšího, co nemá ve vzduchu co dělat. Vše je tedy v tomto směru třeba dělat ručně, což je dle mého i největší nevýhodou tohoto produktu. Na druhou stranu, jedná se o poměrně levné zařízení, které je navíc svým výkonem určeno spíše pro filtraci menších místností, takže se asi tak nějak počítá s tím, že nebudete mít problém k čističce čas od času zajít a fyzicky na ní nastavit stupeň filtrace, potažmo vše udělat přes mobilní telefon, přes který vše funguje naprosto spolehlivě. Nicméně počítejte s tím, že integrace čističek vzduchu obecně je v HomeKitu zatím dost mizerná a pro jejich plnohodnotné softwarové ovládání vám ve výsledku stejně nezbude nic jiného než disponovat doprovodnou aplikací výrobce. HomeKit je ale fajn třeba ve chvíli, kdy jej používáte na vícero věcí a nastavíte si v něm automatizace ve stylu „když otevřu okno, čistička začne filtrovat vzduch naplno“, což se v pylové sezóně celkem hodí.

Co se týče čištění vzduchu, prašnosti a tak podobně, přiznám se, že na tyto věci jsem celkem pes. Sice netrpím dýchacími potížemi a žiji na maloměstě, ale prach v bytě rád nemám, stejně jako různé nepříjemné pachy a tak podobně. Přesně z tohoto důvodu proto už nějakou dobu pro čištění vzduchu v bytě používám výše zmíněnou čističku vzduchu od Philipsu. Tu ale máme v ložnici, která je poměrně dost vzdálená od kuchyně, což se již mnohokrát ukázalo jako problém. Když totiž člověk připravuje určité druhy jídel a kuchyň jimi načichne, je prakticky bez šance, aby si s tím čistička umístěná v ložnici rychle poradila. Svůj díl práce by měla v tomto směru odvést sice digestoř, nicméně tu bohužel nemáme příliš výkonnou a i přesto, že taktéž disponuje uhlíkovým filtrem, třeba takové aroma ryby na pánvi nezlikviduje. Čističku vzduchu Meross jsem proto umístil do kuchyně s tím, že její hlavní úlohou bude likvidovat pachy z přípravy jídla, sekundární pak filtrovat vzduchu od alergenů ze zahrady, který se do kuchyně dostane přes velké posuvné dveře a terciální jakási snaha zlepšit kvalitu vzduchu v celém bytě (tedy jinými slovy podpořit výkonnější Philipsku). A musím říci, že to zvládá čistička od Merossu na výrobrnou.

Přestože se jedná o drobečka, za více než měsíc, co mi dělá doma společnost, již dokázala nesčetněkrát pachy vzniklé přípravou jídla takřka dokonale vymýtit. Jasně, třeba právě výše zmíněná ryba cítit úplně nepřestane, ale je to daleko, ale opravdu daleko lepší, než tomu bylo před používáním čističky vzduchu. Prakticky nulová je pak prašnost na komodě a botníku, které jsou od čističky vzdáleny jen několik málo metrů, což taktéž velmi oceňuji. Zde se nicméně sluší dodat, že prašnost byla i předtím na velmi nízké úrovni, jelikož máme v celém bytě laminátovou podlahu a celkově materiály, ze kterých se práší minimálně. Nicméně snížení už tak nízkého množství prachu rozhodně potěší.

Čističku používám konkrétně tak, že mi neustále běží v nočním režimu na nejnižší a tedy i nejtišší stupeň filtrace vzduchu s tím, že když vím, že je potřeba vzduch „prohnat filtrem“ rychleji, přepínám jí přes aplikaci na vyšší otáčky. Na ty je sice už docela slyšet, nicméně se nejedná v žádném případě o nic strašného. Při nočním režimu pak není problém vedle ní spát, díky čemuž může tedy běžet naprosto pořád. Super je navíc to, že díky svému válcovitému tělu s průduchy nasává vzduch ze všech stran, díky čemuž tak nejste limitováni nutností umístit jí na specifické místo. Jasně, pokud bude umístěná v prostoru a vzduch jí bude obklopovat bez problému ze všech stran, bude fungovat nejlépe. Osobně jí ale mám u zdi vedle malého botníčku z jedné strany a květin z druhé strany, přičemž jak jste si sami přečetli výše, funkčnost je i tak naprosto bezproblémová.

Resumé

Jak tedy po pár týdnech testování čističku vzduchu Meross Wi-Fi Air Purifier zhodnotit? Jako velmi povedený kousek, který se za necelých 170 dolarů dle mého názoru do menších místností rozhodně vyplatí. Její funkčnost je velmi dobrá, propojení s aplikací jakbysmet a design dle mého neurazí snad nikoho. Jediný větší mínus je pak její neschopnost automaticky regulovat intenzitu filtrace podle analýzy vzduchu kolem sebe, díky čemuž by tak na ní člověk již nemusel sahat prakticky vůbec. To je ale věc, kterou jí jsem osobně ochoten bez větších potíží odpustit. Pokud jste na tom stejně, směle do ní.

Čističku vzduchu můžete zakoupit zde