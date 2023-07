Apple Maps jsou mezi jablíčkáři čím dál populárnější

Mezi mapami od Googlu a Applu „zuří“ již dlouhou dobu bitva. Nutno říct, že obě appky mají něco do sebe, ale bývalo pravidlem, že uživatelé iPhonu častěji sáhli právě po konkurenci od Googlu. To už nyní ale zcela neplatí a uživatelé si u Applu Maps stále častěji pochvalují jasné trasy veřejné dopravy a vizuálně přitažlivý design, což vyplývá z neoficiálních zpráv shromážděných The Wall Street Journal.

Jedna uživatelka, které se TWSJ dotázal, řekla, že během posledních let daleko častěji inklinovala k mapám od Googlu. K nativním mapám od Applu přešla poté, co ji její iPhone pobídl k používání aplikace na letišti v Minneapolis, kdy appka zjistila, kde se nachází, a doporučovala obchody a restaurace v jejím terminálu. „Tato událost mě donutila dát Apple Maps další šanci. Ačkoli kvůli nějakým potížím neměly mapy od Applu dobrou pověst, zdá se, že problémy překonaly,“ řekla Jane Natoli TWSJ. Závěrem dodala, že se jí v této appce lépe čtou názvy ulic. Apple Maps byly spuštěny v roce 2012 a velmi rychle byly kritizovány za neúplná a nepřesná data, což některé uživatele dokonce svedlo na nebezpečné trasy. Tim Cook se tehdy veřejnosti omluvil. O měsíc později byl pak odvolán šéf iOS Scott Forstall. Nutno říct, že od té doby tato nativní aplikace ušla opravdu velký kus cesty. Kterou aplikaci používáte vy?