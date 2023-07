Revoluce v opravách OLED displejů (nejen) iPhonů je tu. Podívejte se, jak vypadá

Na světě je nová technologie, jež mění pravidla hry a k opravě OLED displejů využívá laser. Díky ní je možné „uzdravit“ obrazovky iPhonů bez nutnosti jejich rozebrání. Nejrůznější čáry a jim podobné problémy s displejem má na svědomí přerušení toku elektrických signálů.

Použití laseru umožňuje opravu displeje, aniž by bylo nutné jej oddělit od zbytku zařízení. Ve skutečnosti může být během opravy zapnutý, což osobě, která opravu provádí, poskytuje zpětnou vazbu o tom, co se s obrazovkou děje, v reálném čase. Je tak prakticky okamžitě viditelné, zda došlo v daném místě k nápravě, nebo problém přetrvává.

Postup opravy stále nepředstavuje nic jednoduchého. Technik musí ručně pohybovat laserem po ploše panelu a sledovat narušenou dráhu. Teprve pokud tento postup nevede k požadovanému výsledku, lze přistoupit k odnětí skla a proces zopakovat. Přestože jde o první generaci zařízení využívajícího laser tímto způsobem, výsledky vypadají velmi slibně a rozhodně svědčí o budoucím potenciálu této technologie k širšímu nasazení.

Je třeba říci, že i zde jsou určité limity. Postup například nelze aplikovat u prasklých OLED panelů. Přesto ji mnozí považují za převratnou novinku, jelikož by ve výsledku mohla být schopna opravit OLED panely iPhonu, které byly dříve považovány za neopravitelné. Že by bylo někdy společností Apple využito podobné laserové techniky, není známo. Technologický gigant z Cupertina by jistě chtěl technologii nejprve intenzivně otestovat, než by se rozhodl přistoupit k jejímu nasazení.