iPhone 16 Pro Max přinese teleobjektiv s obřím optickým zoomem

Zatímco androidí smartphony nabízí již řadu let u svých fotoaparátů mnohonásobný optický zoom, díky kterému jsou schopné zdařile přibližovat i velmi vzdálené objekty, iPhony jsou v tomto směru alespoň prozatím velmi slabými hráči. V současnosti totiž nabízí pouhopouhý trojnásobná optický zoom, kterým daný objekt logicky příliš nepřiblížíte. Změna je však dle všeho za dveřmi. Už letos má totiž Apple u iPhonů 15 Pro Max nasadit nový typ objektivů, který se na zoomu velmi pozitivně podepíše, přičemž ještě podstatně větší krok má mít naplánovaný na zítřek.

Na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou Twitteru, zveřejnil v minulosti spolehlivý leaker Digital Chat Station sérii zajímavých informací o plánech Applu pro rok 2024 u iPhonů 16 Pro Max. Zdroje leakera pocházející velmi pravděpodobně přímo z dílen Applu tvrdí, že díky periskopickému teleobjektivu bude moci kalifornský gigant v příštím roce u iPhonů 16 Pro Max nabídnout ohniskovou vzdálenost přesahující 300 mm, což je podstatně více než co nabízí iPhony nyní. Jen pro představu, iPhone 14 Pro má u teleobjektivu ohniskovou vzdálenost 77 mm, přičemž nabízí trojitý optický zoom. Pro příští rok se tedy bavíme o možná až čtyřnásobném zlepšení a tedy teoreticky 10 až 12násobném optickém zoomu. Je tedy rozhodně na co se těšit, byť je také třeba jedním dechem dodat, že vývoj iPhonů 16 stále probíhá a plány Applu se do vydání mohou samozřejmě ještě nesčetněkrát změnit. Vylepšení zoomu však dává vzhledem k androidí konkurenci rozhodně smysl