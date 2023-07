iOS 16.6 vydání: Kdy očekávat novou verzi aktuálního OS pro iPhony?

Čím dál častěji se nás v komentářích ptáte na to, kdy vyjde iOS 16.6 pro veřejnost, abyste si mohli například vyzkoušet funkci iMessage Contact Key Verification, která bude sloužit k ověření toho, že skutečně komunikujete přes zprávy s osobou, se kterou chcete. Odpověď na tuto otázku sice bohužel zatím neznáme, nicméně díky určitým indíciím ze strany Applu se lze alespoň k přibližnému termínu dobrat. Jak to tedy s vydáním systému vypadá?

Kdy vyjde iOS 16.6

Jelikož vyšly včera večer 6. bety tohoto systému s označením RC nebo chcete-li Release Candidate, je poměrně pravděpodobné, že se vydání finální, tedy veřejné verze iOS 16.6 dočkáme v příštím týdnu, tedy někdy od 24. do 28. července. Vyloučit nicméně nelze ani to, že Apple vydá ještě jednu RC betu, což už se v minulosti párkrát stalo, čímž by se vydání veřejné verze tohoto systému logicky posunulo zřejmě nad přespříští týden – tedy na dny mezi 31. červencem a 4. srpnem. Co se pak týče pravděpodobných dnů vydání, nedávný průzkum ukázal, že suverénně nejčastěji vydává Apple v posledních letech nové OS v úterý, tudíž iOS 16.6 lze očekávat nejvíce buď 25. července, nebo 1. srpna.

Odpověď na otázku, v kolik hodin vyjde iOS 16.6 a další nové OS Applu je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 16 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.