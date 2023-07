Applu unikl další důležitý detail o foťáku pro iPhony 16 Pro! Budete z něj nadšeni

Jednou z věcí, kterou Apple se železnou pravidelností u svých iPhonů aktualizuje rok co rok, je jejich fotosoustava. Právě na fotoaparátu své výkladní skříně si totiž Apple dlouhodobě zakládá a chce, aby se řadil mezi naprostou špičku i nadále. V posledních letech se sice mohlo některým uživatelům zdát, že tempo inovací v tomto směru mírně ustalo a že novinky, které fotoaparáty iPhonů vylepšovaly, cílily jen na minoritní skupiny uživatelů, nicméně v příštím roce by si měli na své přijít všichni.

Loňské přidání podpory 48MPx fotek v RAW vnímalo mnoho uživatelů iPhonů 14 Pro svým způsobem kontroverzně kvůli omezené využitelnosti této novinky a stejně tak se alespoň podle sociálních sítí nyní začínají stavět k periskopickému teleobjektivu chystaných iPhonů 15 Pro Max. Zoom totiž na iPhonech všichni uživatelé nepoužívají a tudíž tuto novinku nemusí ocenit. Podle přesného leakera Digital Chat Station z čínského Weiba má však Apple na příští rok naplánované poměrně zásadní vylepšení širokoúhlého objektivu, který je díky své univerzálnosti suverénně nejvyužívanějším objektivem k focení na iPhone. Konkrétně je v plánu nasazení o 12 % většího snímače, který by měl z nynějších 1/1,28“ povyrůst na 1/1,14“ (čím nižší hodnota za lomítkem, tím je velikost snímače větší – pozn. red.). Díky většímu snímači nebo chcete-li čipu by měl být širokoúhlý objektiv schopen zachytit větší množství světla, což se pozitivně podepíše na dynamickém rozsahu fotek, rozostření pozadí při zaostření objektu, míře detailů na fotce, ale třeba také lepších snímcích za zhoršených světelných podmínek. Je tedy rozhodně na co se těšit.

Fotogalerie iPhone 15 iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Ultra iPhone 15 Pro tlacitka iPhone 15 Pro ramecky iPhone 15 pro iPhone 15 Pro zaobleni iPhone 15 Pro Apple Apple iPhone 15 Pro Vstoupit do galerie

Zatímco v souvislosti s nasazením periskopických teleobjektivů se hovoří primárně o iPhonech řady Max, vylepšení širokoúhlého objektivu větším snímačem by se měly dočkat i menší iPhony Pro. Větší snímač si nicméně pravděpodobně vyžádá další mírné zvětšení celého fotomodulu, který tedy bude ze zad iPhonů pravděpodobně vyčnívat zase o něco více. Zatím ale nemá v tomto směru příliš cenu předbíhat – přeci jen, od představení řady 16 Pro nás dělí ještě více než rok