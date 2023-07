Tesla nemá CarPlay, ale nabídne podporu AirPlay

Tesla je jedna z mála automobilek, která stále nenabízí podporu pro Apple CarPlay a to ani za příplatek. Přesto se podle informací z nové aktualizace chystá přidat podporu pro Apple AirPlay, což je rozhraní, které umožňuje streamovat zvuk a video do vozidla ve vysoké kvalitě. Aktualizace Tesla 4.23 konkrétně nabízí jak ikonu funkce AirPlay, tak i informace o možnostech používání tohoto bezdrátového standardu od Applu. Podpora samotná však aktuálně stále ještě není dostupná a Tesla ji s největší pravděpodobností uvolní v příští aktualizaci software pro svá vozidla. AirPlay umožní uživatelům streamovat video a hudbu ze svého iPhone nebo iPadu do vozidla a taktéž zradlit plochu svého telefonu nebo tabletu.

Takto vypadá facelift Tesly Modelu S tesla model s facelift5 tesla model s facelift4 tesla model s facelift3 tesla model s facelift2 tesla model s facelift1 Vstoupit do galerie

AirPlay využívá pro streamování Wi-Fi místo standardního rozhraní Bluetooth a přináší tak vyšší kvalitu. Proč Tesla ani po dlouhých letech zatím nepřidala podporu pro CarPlay je celkem zásadní otázka, na kterou však zatím nikdo ze společnosti Tesla nenabídl odpověď. Nyní tedy budou mít majitelé vozů Tesla možnost alespoň streamovat hudbu a případně i video ve vysoké kvalitě přímo ze svých telefonů nebo tabletů.