Takto bude vypadat iPhone 15 Pro: Podívejte se na dokonale přesné rendery

Přestože se Apple i letos snažil udržet informace o blížících se iPhonech 15 Pro (Max) pod pokličkou, opět se mu to nepovedlo. Minimálně jejich design je totiž důvěrně znám již několik dlouhých měsíců, díky čemuž mohou vznikat velmi přesné rendery toho, co nás v září čeká. O sérii čtyř dalších se nyní postaral i designér @duureadan1, který vytvořil iPhone 15 Pro konkrétně ve stříbrné verzi. Za povšimnutí stojí u jeho práce nejen matný titanový rámeček, ale třeba i akční tlačítko nahrazující přepínač tichého a hlasitého režimu, USB-C na spodní straně namísto Lightningu a samozřejmě i mírně zaoblené okraje rámečků, díky čemuž by měl telefon lépe padnout do ruky. Na rendery se můžete podívat v galerii níže.

