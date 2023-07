V září dorazí jen nové iPhony a Apple Watch. Na další novinky si budeme muset počkat

Září je pro fanoušky Applu suverénně nejzajímavějším měsícem roku. To proto, že v něm kalifornský gigant odhaluje své zásadní hardwarové novinky pro daný rok v čele s novou generací iPhonů. Tu sice v předešlých letech rád doplňoval o pár dalších produktů, letos to však vypadá, že bude z hlediska novinek v září poměrně skoupý. Tvrdí to minimálně velmi dobře informované zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu pocházející dle všeho přímo z Applu.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že přední představitelé Applu již mají za sebou schválení harmonogramu představování nových produktů v průběhu letošního podzimu s tím, že na zářijové Keynote chce odhalit jen iPhony 15 (Pro) a Apple Watch Series 9 a snad Ultra 2. V září sice dorazí zřejmě i aktualizované nabíjecí krabičky pro AirPods, ale vzhledem k tomu, že se u nich jen změní Lightning za USB-C, nebude této novince Apple věnovat žádnou pozornost. Další várka plnohodnotných produktů by pak měla dorazit v říjnu s tím, že by v ní mohly být iPady, Macy a možná i Apple TV či nový smart displej pro ovládání chytré domácnosti.