iPhony 15 (Pro) dostanou nový typ baterií! Toto díky ní nabídnou

iPhony se letos zřejmě dočkají malé bateriové revoluce. Vyplývá to alespoň z čerstvě uniklých informací, podle kterých se letos chystá Apple vsadit na novou bateriovou technologii ve formě vrstvených baterií. Co to pro nás bude znamenat?

V současnosti jsou jednotlivé vrstvy v bateriích „srolovány“, což není příliš efektivní z hlediska využití místa v akumulátoru, respektive v těle baterie jako takové. Výrobci smartphonů v čele s Applem mají proto v plánu začít ve velkém přecházet na takzvané vrstvené baterie, ve kterých jsou jednotlivé vrstvy aktivního materiálu v bateriích speciálně skládány do klikatých vrstev, díky čemuž je mnohem lépe využit prostor, který vnitřek těla baterie nabízí. Při použití této technologie tedy jinými slovy napěchují výrobci do stejného těla baterie více aktivního materiálu a tedy ve výsledku zvýší její kapacitu. Kromě vyšší kapacity je však výhoda těchto baterií třeba i v tom, že vrstvy rovnoměrněji distribuují teplo napříč celým akumulátorem, díky čemuž nedochází k přehřívání jen jedné oblasti, což prodlužuje životnost celé baterie. A díky nižšímu zahřívání je zase používání telefonu při nabíjení příjemnější, jelikož člověk nepálí baterie přes skleněná záda do ruky. Znovu opakujeme, že to vše přitom jen díky změně uspořádání vnitřku baterie a tedy při zachování rozměrů telefonu, na které jsme zvyklí nyní.

Ačkoliv se vrstvené baterie mohou na první pohled jevit jako malá revoluce, faktem je, že na trhu již nějakou dobu jsou a je skoro až neuvěřitelné, že se do běžné elektroniky ještě nedostaly. Své využití mají totiž v současnosti primárně v elektromobilech, letectví či zdravotnických zařízení. Letošek by však měl být konečně rokem, kdy začnou pronikat i do spotřební elektroniky, která by se díky nim mohla s trochou nadsázky řečeno otřást v základech, tedy samozřejmě z hlediska výdrže baterie a s ní spojených věcí. Snad se tedy Apple skutečně k tomuto kroku odhodlá.