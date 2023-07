Dvě nové barevné varianty iPhonů 15 potvrzeny dalším zdrojem!

Úniky informací točící se kolem nových iPhonů neutichají ani přes léto. Velmi dobře informovaný leaker ShrimpApplePro totiž před pár hodinami přišel s dalšími informacemi, které mohou fanoušky telefonů s nakousnutým jablíčkem na zádech zaujmout. Zjistit se mu tentokrát podařily informace o barvách, ve kterých dorazí základní iPhony 15 a 15 Plus. O těch jsme sice slyšeli již v minulosti, nyní se však odstíny dočkaly potvrzení a jejich realizace se tedy zdá opět o něco reálnější.

Přibýt by měla konkrétně zelená a růžová, přičemž v případě zelené se spekuluje nad tyrkysovou, tedy jakýmsi mezistupněm mezi zelenou a modrou. Co se pak týče růžové, ta by měla být letos velmi křiklavá – možná proto, že jedním z filmových hitů letoška bude film Barbie, ve kterém hraje růžová prim a který by mohl paradoxně Applu pomoci v prodejích iPhonů 15 ve velkém stylu. Jelikož však Apple nemá v plánu rozšířit nabídku barevných variant, ale jen jí promíchat, dvě nové barevné varianty dorazí namísto dvou stávajících – konkrétně světle fialové a modré. iPhony 15 a 15 Plus tedy budou k dispozici v těchto barevných variantách: