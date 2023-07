Apple má za Super Bowl Halftime Show neuvěřitelné množství nominací na Emmy

Do předávání cen Emmy zbývají jen něco málo přes dva měsíce a před touto každoroční slavnostní událostí byly nyní odhaleny nominace. Obsah Apple TV+ spolu s Rihanninou Apple Music Super Bowl Halftime Show si vysloužily v řadě kategorií téměř 60 z nich.

Společnost Apple získala za svůj původní obsah průběžně již celou řadu ocenění a letos má produkce Apple TV+ na kontě 54 různých nominací na cenu Emmy, přičemž Rihannina Super Bowl Halftime Show si vysloužila dalších pět.

Za Apple TV+ jsou nominovány Ted Lasso, Terapie pravdou, STILL: Příběh Michaela J. Foxe, Zlé sestry, Volavka, Problém s Jonem Stewartem, For All Mankind a další.

Jason Sudeikis a Jason Segel jsou nominováni na cenu za mimořádný herecký výkon v hlavní roli v komediálním seriálu za své výkony v Ted Lasso a Terapie pravdou a Sharon Horganová na cenu za vynikající ženský herecký výkon v dramatickém seriálu za svou práci na Zlých sestrách.

Hannah Waddinghamová a Juno Templeová se dočkaly nominace na cenu za vynikající ženský herecký výkon ve vedlejší roli v komediálním seriálu Ted Lasso a ve stejné kategorii se to týká také Jessicy Williamsové za její výkon v seriálu Terapie pravdou. Ted Lasso přinesl nominaci také pro Phila Dunstera a Bretta Goldsteina na cenu za vynikající herecký výkon ve vedlejší roli.

Kompletní seznam nominací na ceny Emmy pro Apple TV+ si můžete prohlédnout v jediném tweetu uveřejněném na účtu Apple TV.

54 Emmy nominations, all in one tweet. Outstanding Comedy Series

Ted Lasso Outstanding Talk Series

The Problem with Jon Stewart Outstanding Short Form Comedy, Drama, or Variety Series

Carpool Karaoke Outstanding Documentary or Nonfiction Special

STILL: A Michael J. Fox Movie… — Apple TV (@AppleTV) July 12, 2023

Nominace Rihanniny show Apple Music Super Bowl Halftime Show se týkají režie, hudební a technické režie, kamery, výpravy i nominace na cenu za vynikající živý přenos Outstanding variety special.

Slavnostní předávání cen Emmy proběhne 19. září 2023, kdy se dozvíme, kteří z nominovaných nakonec získají sošku. Apple si v náročné konkurenci vede velmi dobře, pročež jsou jeho tituly právem tak hojně zastoupeny.