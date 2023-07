Věděli jste, že Apple zaměstnává psy?

O tom, že na výplatní pásce Applu nejsou jen manažeři a programátoři při 50 000 zaměstnancích zřejmě nikdo nepochybuje. Jsou zde však také zaměstnanci, kteří by vás rozhodně nenapadli. Apple totiž kromě desítek tisíc lidí zaměstnává také psy. Při návštěvě v Apple Parku jsme měli možnost vidět dva z nich, přičemž zatímco ten první byl pěkně ostrý kluk, který čuchal k našim batohům a zjišťoval, zda se dovnitř nechystáme pronést nějaké výbušniny, ten druhý byl o poznání milejší a snažil se pomáhat těm, kteří se bez něj neobejdou.

Apple zaměstnává psy hned na dvou pozicích. Tou první jsou psy patřící pod oddělení bezpečnosti. Ti slouží k vyhledávání zakázaných věcí, které nemají v Apple Parku co dělat a tváří se stejně drsně, jako jejich psovodi. Jedná se o takzvané „security dogs“ a jejich cílem je odhalit, že se do Apple Parku snažíte pronést něco, co není dovolené.

Druhým typem psů jsou pak asistenční psy. Pokud se totiž koná v Apple Parku nějaká akce nebo je sem pozvána návštěva vyžadující asistenčního psa, je jí přidělen asistenční pes přímo od Applu. Toho poznáte podle červeno-žluté vesty, na které má celkem vtipný nápis, volně přeložený jako neinteragujte se mnou, jsem v práci. Tento pes pak slouží pro asistenci handicapovaných osob a jak je vidět na fotografiích níže, pokud zrovna nemá nic na práci, pak si rád dopřeje šlofíka i přímo během prezentace samotného Tima Cooka.