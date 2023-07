Recenze mini autonabíječky FIXED: Dvě USB-C a rychlé 30 W nabíjení 

Pokud hledáte minimalismus, který nebude rušit interiér vašeho vozu, ale potřebujete dodávat patřičnou šťávu hned dvěma zařízením najednou, je zde naprosto dokonalé řešení. Autonabíječka FIXED s 2xUSB-C výstupem a USB-C/USB-C kabelem PD 30W vás totiž zaujme. Tedy pokud si jí vůbec všimnete.

Většina autonabíječek má ten neduh, že ze zásuvky autozapalovače zbytečně trčí. Když si k tomu přičtete vložený kabel, je to nejen neestetické ale i nepraktické, protože o ni snadno zavadíte, i když ji aktuálně nepoužíváte. Právě to se vám s touto autonabíječkou společnosti Fixed prostě nestane. V balení navíc vyjma jí samotné najdete i 120 cm Liquid Silicon kabel s konektory USB-C na USB-C. Je to trošku nezvyklá délka, ale díky ní vám kabel dosáhne všude tam, kam potřebujete.

Tří zásadní výhody

Tím hlavním jsou tedy malé rozměry (délka je jen 39 mm). Nabíječka sice není se zapalovačem přímo zarovnána, kouká z něho ale skutečně jen několik málo milimetrů. Nemusíte se přitom bát, že by vám nešla vyndat. Obsahuje totiž výklopné očko, za které ji jednoduše vytáhnete. Není to ale úplně potřeba, protože konektory jsou poměrně pevné a vlastně vám postačí zatáhnout za vložený kabel a autonabíječku tak vytáhnete velice snadno.

Jasnou druhou výhodou je výkon 30 W s podporou PD Rapid Charge. Jakýmkoli moderním smartphonům tak poskytne rychlé nabíjení, kdy se třeba u iPhonů dostanete z nuly na 50 % kapacity jejich baterie za 30 minut. Vyjma toho nemá problém ani s tablety nebo notebooky. Logicky obslouží i jakákoli jiná zařízení, třeba Apple Watch nebo AirPody, stačí mít jen patřičný USB-C kabel, který do ní vložíte.

Třetí výhodou je přítomnost dvou konektorů. Je sice pravda, že se při zapojení dvou zařízení nabíjecí výkon krátí, ale pokud potřebujete dobít dvě zařízení naráz a nechcete se zabývat přepojováním kabelů, přijde toto řešení jistě vhod. Samozřejmostí je pak zabudovaná ochrana proti zkratu a přepólování, stejně jako produkt splňuje veškeré zákonné a bezpečnostní normy EU.

Čelní strana nabíječky také obsahuje LED. Jediným neduhem se zdá být cena. Ta je nastavena na 699 Kč, kdy jsou na trhu skutečně levnější alternativy. Je ale třeba vypíchnout právě ty přednosti, zejména v rychlostech nabíjení a tom, že v balení máte rovnou i kabel. Za nás se tak jedná o jasnou volbu na cesty nejen za letní dovolenou.

