Recenze FIXED Pure Neck: Mějte svůj telefon neustále po ruce a zároveň v bezpečí

V současnosti lze telefony „obléct“ do nepřeberného množství krytů nejrůznějších vzhledů, rozměrů, ale i typů, díky čemuž si tak svého favorita najde opravdu každý. A to je rozhodně dobře. Díky této rozmanitosti totiž lze nejen dopřát našim telefonům vysokou míru bezpečí, ale taktéž sobě vyšší uživatelský komfort díky různým vychytávkám, které kryty nabízí. S kombinací obou těchto věcí nedávno vyrukoval český výrobce příslušenství FIXED a jelikož mi výsledek svého snažení poslal na vyzkoušení, rád vás s ním v následujících řádcích seznámím.

Technické specifikace a design

FIXED Pure Neck je ve své podstatě velmi jednoduchý produkt. Jak už jeho název napovídá, jedná se totiž „jen“ o transparentní kryt na telefon se šňůrkou na krk. Kryt je vyroben z relativně poddajného TPU, díky čemuž je jeho instalace na telefon naprostá hračka. Na jeho spodní straně jsou pak umístěná „očka“, kterými je protažena nastavitelná šňůrka na krk či rameno. Mimochodem, vybírat lze buď z růžové, nebo černé verze, takže je toto příslušenství bez problému využitelné jak muži, tak i ženami. Vraťme se ale ještě na chvíli ke krytu samotnému, jelikož se u něj sluší vypíchnout pár detailů. Potěší u něj například zvýšené okraje kolem zadního fotoaparátu pro jeho maximální ochranu či mírně přesahující hrany přes displej, který je tak díky tomu též vcelku slušně chráněn. Pro maximální ochranu displeje je však samozřejmě lepší použít tvrzené sklo, se kterými je kryt samozřejmě plně kompatibilní. Co se pak týče ochrany telefonu jako takového, ta je díky TPU obklopujícím těsně jeho tělo na velmi vysoké úrovni. Ostatně, jak je již u TPU krytů zvykem.

Ačkoliv je hodnocení designu průhledného pouzdra na telefon se šňůrkou na krk možná trochu zbytečné, pár slov si zde přeci jen neodpustím a to zejména v souvislosti se šňůrkou. Ta mi totiž přijde vzhledově opravdu fajn a to nejen odstínem (k dispozici jsem měl pro testy konkrétně růžovou, k čemuž se ale dostanu ještě později), ale i celkovým zpracováním. Kovové koncovky na šňůrce působí velmi dobře, stejně jako kovová „spojka“, přes kterou je možné regulovat délku popruhu. Proč to píšu? Protože je dle mého fajn vidět, že i na levných produktech si dává FIXED vskutku záležet a že se je tedy absolutně není třeba obávat pořídit.

Fotogalerie fixed pureneck 1 fixed pureneck 2 fixed pureneck 4 fixed pureneck 5 fixed pureneck 9 Vstoupit do galerie

V souvislosti s designem je nicméně potřeba upozornit i na jedno negativum, které se však vztahuje na veškeré TPU kryty. Zřejmě už tedy tušíte, že mám na mysli žloutnutí, které je zkrátka u tohoto typu materiálu naprosto běžné a kterému se jen stěží u tohoto modelu vyhnete. Jasně, k dispozici je zde anti-UV úprava, která proces žloutnutí oddálí, avšak nemá příliš smysl si myslet, že se nikdy nedostaví. Ostatně, za posledních sedm let, co se věnuji psaní o technologiích a jejich testování mi rukama prošly již desítky TPU krytů a VŠECHNY zežloutly. Některým to trvalo kratší dobu, jiným delší (ať už díky nejrůznějším ochranným vrstvám či mé snaze nevystavovat je slunečnímu záření), ale žlutý odstín se nakonec přeci jen dostavil. Je proto fajn s touto věcí do budoucna počítat. Na druhou stranu, má to vůbec smysl u produktu za 399 Kč řešit? Dle mého tak úplně ne, protože pokud vám tento typ krytu „sedne“, asi vám nebude moc vadit jednou za čas koupit nový, křišťálově čirý kus.

Testování

Přiznám se, že jsem osobně spíš milovníkem kapes než různých popruhů, takže telefon raději nosím v kapse svých kalhot či bund, než aby mi visel na nějakém popruhu či provázku. Zároveň však uznávám, že jsou situace, kdy je zkrátka lepší mít telefon zavěšený na šňůrce přes rameno a to jednak skrz rychlejší přístup k němu a jednak pro vyšší bezpečnost například proti pádu. Přesně tyto dvě věci se mi nyní hodily na nedávném výletě na Dolní Moravu, kde jsme mimo jiné vyrazili na visutý most Sky Bridge 721 a Stezku v oblacích. Pustit telefon z některé z těchto atrakcí by totiž dost zabolelo, jelikož například Sky Bridge vede 95 metrů nad horským údolím. Není proto od věci sáhnout alespoň kvůli určitému vnitřnímu klidu v takových případech po určitém zajištění.

Kryt jsem, respektive jsme testovali v kombinaci s iPhonem 13 mé přítelkyně, který v něm díky své růžové barvě velmi pěkně vyniknul. Jako první jsem si jej vyzkoušel já se svými zhruba 185 centimetry. Musím říci, že i při takovéto výšce je délka popruhu naprosto dostatečná a pokud si jej „hodíte“ klasicky přes krk, čeká vás jeho mírná úprava, aby vám telefon lépe padl do ruky. Pokud jej pak zhruba takto vysoký člověk přehodí přes rameno „křížem“ (tedy jej dá na levé rameno a telefon jako takový opře o pravý bok), regulace délky už skoro potřeba není, byť samozřejmě pokud by člověku přišlo, že je telefon příliš nízko, přitáhnout výš jej není absolutně problém. Právě správné nastavení délky šňůrky je přitom naprosto klíčové k tomu, aby se vám telefon v krytu příjemně používal, jelikož jedině se správně zvolenou délkou si zajistíte například snadné ostření foťákem telefonu a tak podobně. Na tohle tedy rozhodně dbejte.

Jelikož nejsem úplně fotící typ a zároveň se cítím lépe v ruce se svým černým iPhonem, než přítelkyninou růžovkou, nechal jsem zbytek testu na ní ve snaze odhalit slabiny krytu při používání člověkem s dlouhými vlasy a 165 cm výšky. A dobře jsem udělal, protože jsem díky tomuto prohození pár zajímavých věcí odhalil, respektive odhalili jsme. Nyní proto přepouštím místo za klávesnicí mé drahé polovičce, ať sama svými slovy zhodnotí to, jak se jí kryt používal.

Pohled mé přítelkyně

Minulé léto jsem u několika lidí viděla kryt na telefon s popruhem, díky kterému jej není třeba vytahovat z kabelky či kapsy a máte jej vždy po ruce. Protože jezdím ráda na výlety, na nichž s oblibou fotím, již nějakou dobu jsem po tomto krytu pokukovala, až se mi teď naskytla příležitost si jej vyzkoušet. Co bych u krytu vyzdvihla, je snadné nasazovaní na telefon, příjemné držení v rukách a samotný provázek, který je z velmi příjemného materiálu a nijak se nazařezává do krku či ramena. Nastavení délky je naprosto jednoduché, stačí si dva volné konce stáhnout podle toho, jak se vám telefon při focení pohodlně drží. Konce jsou navíc opatřeny kovovým zakončením, tudíž se nezachytávají do vlasů. Krytu bych vytkla to, že pokud si provázek utáhnete víc, jeho konce jen tak vlají, takže bych v příští generaci uvítala možnost nějakého zastrčení delších konců, uvázání, přitažení ke zbytku provázku či zkrátka něco takového. Další drobnou nevýhodu spatřuji v tom, že na krytu poměrně dost zůstávají otisky prstů a takzvaně se „patlá“. Jinak ale naprosto splňuje to, co od podobného produktu očekávám a jeho používání mě velmi baví. Focení nebo vlastně obecně používání telefonu s ním je rázem jednodušší a rychlejší, tedy alespoň co se přístupu k němu týče. Na dalším výletě jej tedy využiji opět moc ráda.

Resumé

Ještě než mi FIXED svůj Pure Neck poslal na vyzkoušení jsem začal v ulicích či na internetu vídat čím dál tím více lidí, kteří tento typ pouzder využívali. A dnes již můžu říci, že chápu, proč popularita tohoto řešení raketově vystřelila. Jedná se totiž o vskutku užitečnou vychytávku, která vám poskytne jednak skvělou ochranu vašeho telefonu, ale taktéž vám zajistí jej mít neustále po ruce, což se například na dovolených či výletech, kdy chcete co nejvíce fotit, rozhodně hodí. Pokud vás tedy štve neustále vytahovat telefon z kapsy, kabelky či jiného místa, je jeho pověšení na krk či rameno rozhodně fajn možností, jak si život usnadnit. Za 399 Kč tedy dle mého názoru určitě stojí a nebojím se ho proto doporučit.

Pouzdro FIXED Pure Neck můžete zakoupit zde