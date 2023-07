Jak Apple k ochranné známce Apple Music přišel

Apple Music je tady s námi již pár let. Jak bývá u Applu zvykem, všemožné ochranné známky, patenty apod. si registruje roky dopředu. A ne vždy to bývá zcela bezproblémové. Když si Apple poprvé chtěl nechat registrovat ochrannou známku Apple Music, byla v plném rozsahu zamítnuta poté, co se jablečná společnost pokusila pod ochrannou známku zahrnout i živá hudební vystoupení, což se stalo kamenem úrazu.

Apple se dlouho potýkal s problémem s ochrannou známkou názvu společnosti jako celku. A to proto, že skupina Beatles od roku 1968 vlastnila práva k ochranné známce své nahrávací společnosti Apple Corps, která původně zahrnovala kategorie „gramofonové desky s hubnou“ a „audio kompaktní disky s hudbou“. Apple nakonec nepříznivou situaci vyřešil tak, že ochrannou známku v roce 2007 koupil. Pokud se vrátíme ještě před zakoupení ochranné známky, proti zápisu Applu se například ohradil trumpetista Charlie Bertini, který používal značku Apple Jazz pro své koncerty od roku 1985 a tvrdil, že by při živých vystoupeních mohlo dojít k záměně. Příslušné úřady se nakonec s tímto tvrzením ztotožnily, nicméně vzhledem k zaměření Applu usoudily, že Apple má na ochrannou známku právo. Nicméně Bertini vyhrál odvolání a bylo rozhodnuto, že Apple nemůže pod Apple Music podřadit i živá hudební vystoupení. Kdyby Apple tehdy vypustil v ochranné známce kategorii „živé hudby“, zřejmě by problém nebyl a ušetřil by spoustu času i jistě nemalé soudní náklady