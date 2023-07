Bezpohlavní rodina a mnoho dalšího: Toto jsou emoji, co dorazí v iOS 17!

Pokud jste fanoušky emoji, následující řádky vás zaručeně zaujmou. Unicode Consortium, které má na starosti schvalování emoji, kteří následně míří do operačních systémů, totiž zveřejnilo sérii nových emoji, s jejichž schválením počítá letos na podzim tak, aby mohly být následně začleněny do iOS 17 a dalších systémů. Jelikož je však již nyní emoji extrémní množství, asi nikoho nepřekvapí, že žádné zásadní novinky v tomto směru nedorazí. Kromě dvou klasických žlutých emoji, ptáka fénixe, limetky, houby či prasklého řetězu jsou přidáni nově i siluety skupin lidí či rodin bez rozpoznatelného pohlaví, běžící lidé, klečící lidé, jdoucí lidé či hendikepovaní na vozíku a se slepeckou holí. Na všechny nové emoji se můžete podívat na screenshotech výše. Dorazit by měly některém z majoritních updatů letos na podzim, maximálně pak příští rok na jaře.

